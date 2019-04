Prenez soin de vous. Riez !

La thérapie par le rire en groupe. (CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / NEW)

Le rire a de nombreux bienfaits pour la santé. Quand on rit, le corps libère des quantités d'endorphines. Une minute de rire provoque 15 à 20 minutes de détente profonde. Et les bienfaits sur le long terme sont multiples et scientifiquement prouvés. Rire aide à combattre le stress, diminue l'anxiété, atténue les douleurs, rééquilibre le système nerveux, active le système immunitaire, permet de lutter contre les insomnies, et augmente l'espérance de vie.

Hippocrate l'avait pressenti dès l'Antiquité et le neurologue Henri Rubinstein le constate dans ses études depuis plus de 25 ans. Pionnier de la rigologie, il voit dans le rire une barrière de protection contre la maladie. Les associations comme Le rire médecin ou Les nez rouges l'ont bien compris en intervenant auprès des enfants malades dans les hôpitaux.

Le rire, ça s'apprend !

Pour le grand public, des centaines d'ateliers ont vu le jour en France, où on apprend des techniques pour rire.

- Commencez déjà par dire bonjour en souriant. Selon le professeur Michel Lejoyeux, le simple fait d'écarter les lèvres augmente les molécules cérébrales de la bonne humeur.

- Le coach du rire, Christophe Tricart a lui une autre méthode, celle des grimaces. Le rire est communicatif, comme les baillements et deuxième bonne nouvelle, le corps ne fait pas la différence entre un rire naturel et un rire forcé. Il envoie la même dose d'endorphine.

- De ce constat, un médecin généraliste de Bombay en Inde, Madan Kataria a inventé le yoga par le rire. Des exercices proches des jeux d'enfants : on crie des hooo et des haaa, on imite les cris d'animaux, on balance ses bras, on saute, on court et on fait travailler son diaphragme. Même effet qu'un footing, mais sans courir.

Il y a même une journée mondiale du rire, le dimanche 5 mai !