Prenez soin de vous. Révisez mieux au naturel

Un élève révise. (MAXPPP)

Mémoire, concentration... Les compléments alimentaires pour le cerveau prolifèrent dans les rayons avant le bac et les examens. Inutiles, voire dangereux, alerte le magazine 60 millions de consommateurs. Il existe heureusement d'autres moyens, 100% naturels.

Se concentrer

Eteignez votre smartphone. Notifications, pushs, alertes, l'infobésité empêche votre cerveau de se focaliser sur l'essentiel. Faites une seule chose à la fois. Passer sans cesse d'une activité à une autre entraîne une fatigue mentale qui altère vos performances.

Si vous avez l'habitude, de travailler en musique, cela peut vous aider à vous concentrer.

Réviser

"Découper le gateau en morceau", pour ne pas vous laisser submerger par l'immensité de la tâche, conseille le consultant en neurosciences Erwan Deveze dans 24 heures dans le cerveau de votre enfant, aux éditions Larousse. Focalisez-vous sur une matière et sur une leçon précise. N'essayez pas de l'apprendre d'un coup. Revenez-y. Cet espacement des apprentissages est trois fois plus efficace, selon le chercheur en neurosciences Stanislas Dehaene. Il sollicite les circuits de la mémoire à long terme, et plus seulement la mémoire de travail à court terme.

Une relecture le soir, pour consolider les connaissances pendant le sommeil profond.

Gérer le stress

Il existe quantité d'appli qui propose des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque ou des séances courtes de méditation.

La régulation émotionnelle peut être une autre solution. Cette capacité naturelle a été identifiée par le chercheur en pédagogie, Luc Nicon. Il s'agit de se concentrer sur ses sensations de peur, d'angoisse, de stress et de les laisser évoluer dans le corps jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Au bout de quelques minutes. On est pas dans l'émotion. Pas dans le mental. Mais vraiment dans la sensation.

Bouger, manger, dormir

Faites du sport aussi ou marchez simplement, pour oxygéner le cerveau et libérer les hormones du bien-être. Mangez sainement. Les seuls compléments alimentaires conseillés par le docteur Olivier Coudron en période de révision sont le fer et le zinc. Un déficit en fer, notamment chez les jeunes filles, peut en effet entraîner une baisse des performances scolaires.

Banissez les produits à base de caféine qui masquent l'envie de dormir. Arrêtez de réviser une demi-heure avant le coucher, pour vous détendre, avec une tisane de tilleul au miel. Et le matin de l'épreuve, un petit déjeuner riche en protéine et non en sucre.