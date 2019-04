Prenez soin de vous. Protégez votre périnée

Une femme pendant une séance d'électrostimulation. (BURGER / PHANIE)

Le périnée est cet ensemble de muscles qui s’étire du pubis au coccyx, comme un hamac pour soutenir les organes en bas de l'abdomen. Il contrôle la fermeture du vagin, de l’urètre et de l’anus. Il a donc le pouvoir d’embellir votre sexualité et de vous pourrir la vie s’il se relâche, entraînant des fuites urinaires.

Les causes du relâchement du périnée

Grossesse, sédentarité, tabagisme, ménopause, sport à fort impact (équitation, basket, course à pied, trampoline, mais aussi step, zumba...). Plus de quatre millions de Françaises sont concernées, selon urofrance.org, et les risques augmentent avec l'âge (18% entre 25 et 39 ans, 38% entre 40 et 55 ans et 47% pour les plus de 55 ans). Un homme sur 10 aussi est touché, souvent plus tard et notamment après une opération de la prostate.

Les conséquences sur la vie quotidienne sont nombreuses. Certains ont peur de rire ou d’éternuer. D’autres arrêtent de faire du sport et prennent du poids, ce qui n’est pas bon non plus. Cela peut aller jusqu’à la perte de confiance en soi et le repli social.

Les solutions pour muscler le périnée

Après une grossesse, des séances de rééducation chez un kiné ou une sage-femme sont remboursées par la Sécurité sociale. Il existe plusieurs techniques.

• La rééducation manuelle, par un toucher vaginal. Le thérapeute aide à reprendre conscience de la contraction périnéale. Cette rééducation peut être associée à des exercices de visualisation.

• L'électrostimulation avec une sonde introduite dans votre vagin qui envoie un courant de faible intensité pour stimuler les muscles pelviens.

• Toujours avec une sonde, le biofeedback permet de visualiser en temps réel sur un écran, quand vous contractez le périnée. Des exercices que vous pouvez faire chez vous avec des sondes vendus en pharmacies et reliées en bluetooth à une application. Encore faut-il avoir du temps au calme chez soi et savoir contrôler son périnée, et non ses abdos ou ses fessiers à la place.

• Le docteur Paul Chatel, gynécologue obstétricien à la clinique Sainte-Thérèse à Paris, prescrit à ses patientes un nouveau système, totalement externe. Un short connecté qui permet une électrostimulation de l’ensemble des muscles du périnée. Facile à utiliser, il permet de réduire les fuites urinaires au bout de quatre semaines et est remboursé à 60% par la Sécurité sociale.

• Plus naturelle, la méthode du "périnée ludique", développée depuis 25 ans par une sage-femme sophrologue, Marie-Josée Falevitch. Il s'agit d'une gymnastique qui décompose les gestes du quotidien pour muscler le périnée, mais aussi les abdos et le dos. C'est un travail sur la posture dans son ensemble et Marie-Josée Falevitch n'hésite pas à parler d'un éveil de son intimité et d'une reconnexion à sa force intérieure. Elle en a fait un livre Le Périnée ludique, aux éditions Josette Lyon.