Prenez soin de vous, protégez vos yeux !

Ceux qui partent à la montagne, qu'ils soient petits ou grands doivent se munir de lunettes de soleil. Un Français sur deux choisit ses lunettes d'abord pour leur look et ensuite selon leur degré de protection (sondage OpinionWay pour l'Asnav, l'association nationale pour l'amélioration de la vue). Pourtant, les risques pour les yeux sont réels et on a tendance à les sous-estimer, particulièrement à la montagne. Les yeux y sont doublement bombardés par les ultra violets. En effet, en plus des rayons transmis par le soleil, la neige a un effet de réverbération et renvoie 80 à 90% des UV.

Quels sont les risques?

Vous risquez d'attraper un coup de soleil, pas sur la peau, mais sur l'oeil ! Il suffit de 30 minutes d'exposition sans lunettes pour provoquer une ophtalmie des neiges. Ça fait mal, comme une brûlure, mais ça n'est pas grave. Ça se soigne facilement : il faut rester 48 heures dans le noir. C'est un peu dommage au milieu d'une semaine de ski.

Catherine Jegat, la porte-parole de l'Asnav, alerte aussi sur les conséquences à long terme des UV. Des études ont montré que des expositions au soleil non protégées pouvaient générer des cataractes beaucoup plus précoces, voire intervenir dans le développement de la DMLA, qui altère la vision centrale.

Comment se protèger ?

Choisissez de bonnes lunettes, de préférence chez un opticien et ne vous fiez pas uniquement à la teinte des verres.

- Les lunettes doivent porter le marquage CE gravé sur la branche de la monture. Une simple étiquette ne suffit pas, elle a pu être ajoutée.

- Il doit également y avoir une indication de 1 à 4, qui correspond au degré de protection des verres. A la montagne, optez pour une protection 3 ou 4. Les masques sont en général de niveau 4.

- Enfin, choisissez plutôt des lunettes galbées pour protéger l'ensemble de l'oeil.

Une fois achetées, mettez-les, même quand il y a des nuages, car les UV passent au travers. Et en bas des pistes, surveillez particulièrement les enfants qui ont tendance à les enlever à la moindre occasion. Leurs yeux sont beaucoup plus sensibles aux UV car leur cristallin ne s'est pas encore opacifié.