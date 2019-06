Prenez soin de vous pendant les épreuves du bac

Les épreuves écrites ont commencé ce lundi pour les 743 594 inscrits au baccalauréat. (PIERRE HECKLER / MAXPPP)

Le bac is back. Un peu plus de 550 000 élèves ont commencé les épreuves écrites du baccalauréat ce lundi matin. La philosophie avant toutes les autres disciplines. mais il va falloir tenir le rythme et gérer son effort.

Ne pas négliger son sommeil

Un conseil aux élèves de terminale : ne donnez pas tout le premier jour pour sous peine de vous écrouler avant la fin de la semaine. Premièrement, ne négligez pas votre sommeil. Le stress et la fatigue vont de pair, essayez donc de vous coucher et de vous lever à heure fixe. Vous pouvez aussi mettre le réveil un peu plus tôt d'un quart d'heure pour ne pas avoir à vous presser et risquer d'arriver en retard. Inutile de vous rajouter du stress.



Chaque soir, pensez à vérifier vos affaires : stylo, convocation, pièce d'identité, montre. Remplissez aussi votre bouteille d'eau, pour ne pas avoir à le faire le matin dans l'urgence.



Cela vous laissera le temps de prendre un petit déjeuner, même si vous n'avez probablement pas faim avant l'examen (normal, c'est un des effets du stress). Attention aux excès de café qui risquent d'augmenter votre stress voire d'entrainer des palpitations et de perturber votre sommeil.



Emmenez un encas pour éviter fringale et hypoglycémie pendant l'épreuve. Et tout au long de la semaine, mangez équilibré : fruits, légumes, féculents. Et évitez les repas trop lourds le soir pour favoriser là aussi le sommeil.

Après l'épreuve

C'est la grande question : faut-il aller voir les résultats sur internet ? Tous les élèves le font de tout façon, selon Studyrama, qui constate un pic de connexion après chaque épreuve. Donc oui, si ça vous rassure. Et si vous pensez avoir rater l'examen, essayez de comprendre pourquoi, et motivez-vous pour mettre les bouchées doubles sur les autres matières. Mais surtout, évitez de vous repasser l'épreuve en boucle dans votre tête et ne vous comparez à vos camarades. Cela ne ferait que rajouter du stress inutilement.



Pensez plutôt à vous détendre. Relisez vos fiches pour le lendemain, mais surtout ne passez pas la soirée à réviser. Faites-vous plaisir avec un bon film ou de la musique que vous aimez. Faites du sport pour vous aérer les neurones ou allez simplement marcher. Mais ne restez pas enfermer et ne vous isolez pas. Allez au contraire chercher du soutien, du réconfort au contact des autres.

Message aux parents : ne transmettez pas votre stress !

Les parents ont aussi un rôle à jouer pendant les épreuves de leurs enfants. Si votre adolescent passe le baccalauréat, éviter d'aborder en permanence le sujet à table, cherchez plutôt à distraire vos enfants.

Chers candidats au bac, rappelez vous: "Qui veut voyager loin ménage sa monture". Citation de Racine, qui peut aussi être utilisée dans une épreuve de philosophie.