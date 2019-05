Prenez soin de vous. Mettez-vous au VTT

La pratique du VTT est saine. (MAXPPP)

C’est le rendez-vous des amateurs de VTT. Le festival Vélo Vert s'apprête à accueillir pendant trois jours (du 31 mai au 2 juin) 45 000 personnes pour sa dizième édition à Villars-de-Lans dans le Vercors. L'occasion de tester sur de nombreux parcours les vélos et accessoires mis à disposition par les exposants.

Le VTT attire de plus en plus d'adeptes, séduits par sa pratique en pleine air. "Le VTT, c’est bon pour la santé, pour le corps et pour le moral", affirme Aurélie Grosse, ambassadrice du festival. Cette ancienne perchiste s’est prise de passion pour le VTT au point de boucler sept mois seulement après la naissance de sa petite fille, l’Iron Bike : une épreuve de 650 km et 2 400 mètres de dénivelé positif sur huit jours en Italie. Mais pour elle le VTT, "Ce n’est pas que la compétition, c’est aussi le partage". Elle déteste rouler seule et part chaque été en famille faire une semaine en itinérance. Sa plus grande joie : "Sortir des sentiers battus pour aller découvrir de nouveaux chemins en pleine nature". Et pas besoin d'avoir des années de pratique pour se lancer dans ce genre d'aventure. Le VTT est un sport très accessible, parce que contrairement à la course à pied, c’est un sport porté, sans impact, sans la charge de votre corps, ce qui soulage les muscles et les articulations. C’est aussi un sport très complet. Il ne muscle pas que les cuisses et les mollets. Le fait d’avoir les mains sur le guidon favorise un bon maintien du dos et renforce la ceinture abdominale.

Faire du VTT n'a que des avantages

Mieux vaut quand même consulter votre médecin traitant si vous avez des antécédents cardiaques dans votre famille, car le VTT fait travailler le cardio. Pédaler favorise aussi la circulation sanguine, améliore la souplesse, l’équilibre et la coordination. Et comme toute activité physique, le VTT va permettre de lutter contre le stress et la déprime, en stimulant la sécrétion d’endorphines. Elles ont un double effet : excitant sur le corps et apaisant pour le moral, pour être plus dynamique et retrouver un meilleur sommeil.



Selon Aurélie Grosse, les vélos actuels permettent de compenser d’éventuels manques techniques si vous débutez. Choisissez un vélo à votre taille, avec au minimum de bonnes suspensions à l’avant. L’idéal étant un vélo tout suspendu, avec des amortisseurs avant et arrière, surtout si vous partez en forêt ou sur des chemins escarpés. Les vélos électriques ont aussi permis de démocratiser et de féminiser la pratique. Seul inconvénient, ils sont plus lourds.