Prenez soin de vous. Libérez votre force intérieure

Cours de self défense : le krav maga, à Thionville (Moselle). (MAXPPP)

Plus de 330 contraventions pour outrage sexiste ont été dressées depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le harcèlement de rue, en août dernier. Pour savoir comment réagir en cas d'agression, j'ai testé un cours de self défense.

Un samedi matin pluvieux à Paris. Une dizaine de jeunes femmes, la trentaine, réunies dans l'un des dojos traditionnels du Carreau du Temple dans le 3e arrondissement. Toutes expriment cette nécessité d'apprendre à se défendre, pour savoir comment réagir si elles sont abordées, harcelées, voire agressées dans la rue. 86% des Françaises y ont déjà été confrontées au moins une fois, selon une enquête de l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès publiée en novembre dernier.

La leçon du jour portait sur les étranglements. Là, j'ai un peu paniqué. Je me suis retrouvée plaquée contre un mur, les mains de ma binôme autour du cou. J'ai donc appris à faire des clés de poignet, à mettre des gifles (sachez qu'il faut viser l'oreille pour mettre votre agresseur KO), des coups de coude, des coups de genou pour neutraliser mon agresseur le temps de fuir. Ces techniques sont issues du krav-maga, une méthode de combat rapproché, adoptée par les forces israéliennes et par les hommes du Raid et du GIGN en France. Je n'ai appris que quelques gestes, mais à force de les décomposer et de les répéter lentement, le cerveau a priori les intègre et est capable de les reproduire en situation d'urgence.

L'idée est de ne pas avoir à s'en servir

C'est même l'objectif de la méthode imaginée par Nathan Obadia, ceinture noire de krav-maga, douze ans de pratique. Un jour, il a tout remis en cause et il est allé cherché du côté de la méditation et de la cohérence cardiaque (une technique de respiration) pour fonder Self Collective, des cours où les femmes apprennent à prendre conscience de leur force et à développer leur confiance en elle.

Je n'ai donc pas simplement appris des gestes d'auto-défense. J'ai aussi découvert comment dire "stop", plutôt que "non". Un "stop" affirmé, projeté, qui sort des tripes. avec les paumes en avant. Je vous assure qu'il y a une énergie insoupçonnée qui sort de vous. J'en avais des fourmis dans les mains ! J'ai aussi appris à marcher, tête haute, déterminée, "comme si j'avais une armée entière derrière moi". Je me sentais incroyablement puissante et je suis sûre que c'est dissuasif face à un agresseur potentiel. Très utile aussi dans les relations de travail. C'est ce que m'ont confié plusieurs participantes. L'objectif de Self Collective est maintenant de former des adolescentes et bientôt des hommes.