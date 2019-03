Prenez soin de vous. Lavez-vous bien les dents

Une brosse à dents au dessus d'un lavabo. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

D'après une étude réalisée par Pierre Fabre Oral Care et l'Union française pour la santé bucco-dentaire, les trois quarts des Français pensent qu'un simple brossage suffit pour se laver les dents. Mais la surface moyenne de notre bouche qui est effectivement nettoyée après un brossage de deux à trois minutes ne représente que 60% : la face interne, la face externe et là où vous mordez. Mais entre les dents et sur les gencives, c'est la fête pour les bactéries et autres impuretés. C'est la fameuse plaque dentaire, qui se transforme en tartre si elle n'est pas nettoyée.

Les conséquences sont nombreuses : mauvaise haleine, augmentation du risque de caries. Et surtout, il y a un lien direct et scientifiquement prouvé entre une mauvaise santé bucco-dentaire et des maladies graves comme le diabète ou les maladies cardio-vasculaires. Des bactéries responsables de maladies parodontales ont même été retrouvées dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Ça pourrait être un des facteurs déclenchants, selon Christophe Lequart, chirugien-dentiste et porte-parole de l'UFSB.

Des signes doivent vous alerter

Des gencives qui saignent, qui gonflent ou qui se rétractent sont les signes qui doivent vous alerter, avant le déchaussement et la perte de la dent. Pour éviter d'en arriver là, il faut impérativement nettoyer quotidiennement cet espace interdentaire que nous avons trop tendance à délaisser. Nous avons listé les solutions existantes avec Christophe Lequart. Et nous en avons éliminé d'autres, comme les cure-dents en bois. Vous risquez de vous blesser et de vous infectez la joue ou la gencive. Préférez les bâtonnets en silicone. Et allez-y en douceur. Pas question de forcer.

Le fil dentaire est l'autre solution. Il faut le passer tous les jours, ça demande un véritable apprentissage et aujourd'hui nous n'avons pas encore cette culture en France. Le fil tendu doit être entre les deux index, descendre doucement entre les deux dents et remonter le long de la dent pour la débarrasser des impuretés et des résidus alimentaires.Si vous n'y arrivez pas, optez pour les jets dentaires ou les hydropulseurs, qui nettoient et stimulent la gencive. Ce nettoyage est à faire avant le brossage quotidiennement. Quant au brossage, il doit durer au moins deux minutes, être souple, aller du rose vers le blanc, sans agresser les gencives.