Prenez soin de vous. Jouez avec vos enfants

Il est nécessaire de jouer avec ses enfants. (MAXPPP)

Pourquoi ne pas profiter des vacances de Pâques pour jouer avec vos enfants ?Autorisez-vous ce lâcher-prise. Trop de parents n'osent pas jouer avec leurs enfants, par peur du jugement des autres, par manque de temps ou d'énergie.

Pourtant le jeu peut débloquer bon nombre de situations problématiques du quotidien et rendre la vie familiale plus agréable, selon Delphine de Hemptinne, orthophoniste, psychopédagogue et auteur de Jouons malin aux éditions Au fil de soi. Du petit-déjeuner au coucher, elle propose des dizaines d'idées de jeux pour que votre enfant s'habille seul le matin et que les repas ne deviennent plus des cauchemars.

Jouer renforce aussi la confiance en soi

En valorisant les qualités de l'enfant et en le faisant se confronter à ses peurs. C'est la thématique proposée dans le numéro de printemps de La petite fabrique, une revue à partager en famille avec 40 activités : du parcours les yeux bandés dans le jardin pour apprendre justement à faire confiance aux autres au jeu des défis pour aider l'enfant à surmonter ses difficultés.

Le jeu peut aussi permettre de transmettre des valeurs à ses enfants. Si vous voulez le sensibiliser à la protection de l'environnement, pourquoi ne pas tenter un atelier fait maison avec lui pour fabriquer une pâte à modeler de douche 100% naturelle ? Voici la recette de Claire Chiampo, ancienne agricultrice bio, en charge des tutos pour le site Greenweez. Facile à faire avec vos enfants, puisqu'il n'y a pas d'ingrédients dangereux ou à chauffer.

La recette de la pâte à modeler de douche, à mélanger

Une cuillère et demie de farine

Trois cuillères bombées d'arrow root, une fécule riche en amidon et très digeste

Une cuillère à soupe de glycérine végétale ou du miel

Trois cuillères de gel moussant neutre

Du colorant alimentaire, bio de préférence, ou de la spiruline pour une jolie couleur vert turquoise

Evitez les huiles essentielles, potentiellement allergisantes. Et si vous voulez vous laver les cheveux comme les Indiennes, une petite variante : prenez de la farine de pois chiche. Malaxez le tout à la main. C'est prêt. Ne laissez pas macérer au bord de la douche, conservez plutôt dans un pot et utilisez-la dans la semaine. Succès garanti pour aller au bain ce soir.