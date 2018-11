Prenez soin de vous. Devenez un Père Noël éco-responsable

Un sapin de Noël pouvant être utilisé pendant plusieurs années. (AFP)

À deux jours de la COP24 en Pologne, il y a une multiplication des marchés de Noël durables. D'où de l'inspiration pour préparer les fêtes. Devenez un Père Noël éco-responsable !

J'ai demandé à Julien Vidal de jouer ce rôle pour franceinfo. Ce trentenaire s'est lancé il y a deux ans dans le projet : Ça commence par moi. Une action concrète chaque jour pour vivre mieux au quotidien. Il en recense aujourd'hui plus de 400 sur son site. Et il a des tas de conseils pratiques à glisser au pied du sapin.

Des cadeaux qui ont du sens

Commençons par les cadeaux. Vous évoquiez les marchés de Noël durables. Il y en a de plus en plus, à Paris comme en région. Et la plupart commencent dès ce week-end. C'est une mine, assure Julien Vidal, pour y trouver des cadeaux souvent pas très chers, et qui ont du sens. Des objets d'occasion, avec une âme, une histoire que vous allez prendre le temps de choisir pour la personne. Vous pouvez offrir une expérience. Un dîner dans un bon restaurant, une place de théâtre. Pour montrer votre envie de partager avec vos proches.

Pour les paquets cadeaux, optez pour les papiers recyclés type craft que vous décorez ensuite vous-même. Vous pouvez aussi réutiliser de jolies illustrations de magazines. Ou encore emballer vos cadeaux dans des carrés de tissu comme les Japonais, ou dans des bocaux en verre si cela si prête.

Un sapin de Noël fait maison

Fabriquez-vous même le sapin de Noël avec des planches de palette récupérées. Julien Vidal en a vu un très joli aussi avec des livres ! Même chose pour les guirlandes et autres décorations. Il y a plein de tutos sur internet. En plus, vous partagerez un joli moment en famille.

Vous pouvez aussi choisir de vivre un Noël engagé en allant passer le réveillon avec des personnes isolées. J'aime bien aussi l'idée du calendrier de l'Avent inversé. Au lieu d'ouvrir tous les jours une petite case pour y trouver un cadeau. C'est vous qui mettez tous les jours un objet dans une boîte. Des habits chauds par exemple : gants, écharpes, bonnet. Et le 25 décembre, vous donnez cette boîte à une association, d'aide aux sans-abris par exemple.