Prenez soin de vous. Devenez optimiste

Un visage féminin qui respire l'optimisme. (MAXPPP)

Osez vivre la vie que vous voulez vraiment ! Comment ? Grâce au Pouvoir de l'optimisme, le titre du livre de la journaliste Christelle Crosnier.

"Optimisme : disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté", selon le Larousse. De là à penser que l'optimiste vit dans le monde des Bisounours, il n'y a qu'un pas que beaucoup franchissent. À tort, prévient Christelle Crosnier. Cette ancienne directrice de magazines du groupe Canal + a mis dix ans pour devenir réellement et complètement optimiste. Son livre est un véritable guide pratique.

Ses croyances et ses peurs

La première étape pour y arriver, selon elle, est de prendre conscience de ses croyances et ses peurs. De ce qui vous empêche d'avancer et de prendre votre propre chemin et non celui pour lequel vous avez été programmé sans vous en rendre compte, par vos parents, votre éducation, votre travail... L'idée est de laisser tomber ce masque social, pour retrouver vraiment qui vous êtes derrière. Ensuite, il faut apprendre à accepter ces différences et même à oser les transformer en forces. Vous allez alors pouvoir écrire votre propre légende et ne plus simplement vous présentez en déclinant votre titre professionnel. Pour cela, il faut apprendre à lâcher prise et à ne plus être dans le contrôle de tout. On ne devient pas optimiste du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et une certaine discipline.

C'est bon pour la santé

D'où ces petits exercices mis en place chaque par Christelle Crosnier, comme la visualisation positive. Elle donne l'exemple très parlant de Mickael Jackson qui avait noté au feutre indélébile sur son miroir : "Thriller, 100 millions de disques vendus !" L'album sera au final le plus vendu au monde. Elle pratique aussi la méditation, pour vivre dans le moment présent et réussir à ramener son esprit quand il part s'affoler dans le passé ou dans le futur. Le moment présent est en effet le seul où on est en sécurité. Même s'il n'est pas parfait, c'est là où nous avons le pouvoir de tout changer. Et les bienfaits sur la santé sont avérés : un système immunitaire plus efficace, moins de risque de dépression. Christelle Crosnier voit l'optimisme "comme un antidote à la morosité". Comme un aimant aussi, car en devenant optimiste, vous attirez des personnes plus positives, plus bienveillantes. C'est ça aussi le pouvoir de l'optimisme.