Prenez soin de vous. Découvrez le Yin yoga

On ne fête pas que la musique vendredi 21 juin... On fête aussi le yoga ! C'est la journée mondiale du yoga, instaurée par l'ONU en 2014, pour sensibiliser aux bienfaits de la pratique sur le corps et l'esprit, mais aussi sur nos modes de vies, avec l'espoir d'effets plus vastes sur le monde qui nous entoure.

80 % des pratiquants sont des femmes

Alors on ne sait pas si le yoga permettra un jour d'instaurer la paix dans le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'il permet déjà de faire la paix avec soi-même.

Trois millions de Français l'ont compris, et le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. + 7 % en deux ans selon une étude Kantar, et plus de 80 % de pratiquantes.

C'est d'ailleurs une forme plutôt féminine du yoga qui nous intéresse aujourd'hui : le Yin yoga. Yin, comme le yin et le yang de la philosophie chinoise, puisque le Yin yoga puise dans les fondements de la médecine traditionnelle chinoise et qu'il est considéré comme une pratique complémentaire d'un yoga dynamique, comme le Vinyasa ou le Ashtanga.

Détente et étirements

Dans les yogas dynamiques, les exercices se focalisent sur le travail musculaire et la contraction des muscles. Dans le yin, il s'agit au contraire de détendre et d'étirer les muscles, en maintenant les postures pendant plusieurs minutes. Il faut que ce soit un minimum confortable, justement pour ne pas contracter ! Et il ne faut pas avoir mal. C'est la même limite pour tous les yogas.

Seule solution : la respiration. Il ne faut penser à rien d'autre et "cette immobilité va favoriser le relâchement et le lâcher prise", raconte Céline Dupuis, rédactrice en chef de Yoga magazine et adepte du Yin yoga.

Dynamiser le corps et apaiser l'esprit

Quant elle quitte une posture, elle décrit un bien-être et un apaisement. C'est l'effet de la pression et du relâchement sur les méridiens, ces canaux dans la médecine chinoise qui permettent de faire circuler l'énergie vitale. Idéal pour évacuer les tensions liées à nos modes de vie sédentaires ! Idéal aussi pour libérer les émotions. Le Yin yoga travaille en effet beaucoup sur des postures d'ouverture, au niveau des hanches et des épaules.

Pour Céline Dupuis, "le Yin yoga est donc une discipline à part entière, qui permet à la fois de dynamiser le corps, d'apaiser l'esprit et d"équilibrer les humeurs". Pour trouver un prof, faites-vous confiance. "C'est une rencontre avec une personne et avec un lieu dans lequel vous devez vous sentir bien", conseille Céline Dupuis.