Prenez soin de vous. Contre les trous de mémoire, il y a mieux qu'une recherche sur internet

Le recours à l'imagination peut vous permettre de mieux retenir certaines informations. (Illustration) (MATTHIEU SPOHN / MAXPPP)

C'est une actrice... Un Australienne, grande, rousse... Elle a joué dans Eyes Wide Shut avec Tom Cruise. C'est ?... impossible de retrouver son nom. Exaspérés, on finit par appeler Google et Siri à l'aide, où comment se persuader que nous avons une mauvaise mémoire, même si ce n'est pas le cas...

Les pertes de mémoire, ce n'est pas une fatalité. Tout le monde pourrait même devenir un champion de la mémoire, selon Sébastien Martinez, un ingénieur des Mines reconverti en coach de mémorisation. Il a développé des techniques associant imagination et logique. Ces méthodes ont été expliquées en bande-dessinée aux éditions Premier Parallèle par le dessinateur belge Mathieu Burniat qui a ainsi lui-même testé cette méthode.

Un exemple : la capitale de l'Australie ? Ce n'est pas Sydney, c'est Canberra. Pour Mathieu Burniat, Canberra fait penser à "canne berra", à une cannette de bière. De là il s'imagine un kangourou dans la chaleur australienne en train de se saouler à la bière. Excessif bien sûr, mais l'idée est justement de marquer vos cinq sens.

Promenez-vous dans vos "palais de mémoire"

Autre méthode décrite par Mathieu Burniat, pour stimuler votre imagination : les "palais de mémoire", qui remontent à la tradition orale de la Grèce antique. L'idée est de visualiser un lieu que vous connaissez bien, votre appartement, par exemple, et d'y placer sur un chemin logique les mots ou les concepts à retenir. Exemple, les présidents de la Ve République. Charles de Gaulle vous fait un salut militaire dans l'entrée. Vous tournez à droite, Georges Pompidou est en train de cuisiner. Dans la salle à manger, Valérie Giscard d'Estaing dîne avec des Français ordinaires. Plus loin dans le salon, Jacques Chirac boit une bière vautré dans le canapé (non il n'est pas avec un kangourou). Dans la chambre, Nicolas Sarkozy est sur son vélo d'appartement. Par la fenêtre, il aperçoit François Hollande casque sur la tête et croissant à la main. Quant à Emmanuel Macron, à vous d'imaginer.

Ces méthodes permettent d'éviter les trous de mémoire. La mémoire s'entretient. Vous y gagnerez en confiance et stimulerez votre créativité. Si vous oubliez encore le nom de cette actrice australienne, oubliez internet, concentrez-vous... C'est Nicole Kidman.