Prenez soin de vous. Apprenez à aimer votre corps

Avant chaque été, on réfléchit à comment maigrir. (MAXPPP)

Arrêtez de vous comparer aux photos retouchées des mannequins dans les magazines. Et surtout ne tombez pas dans l'enfer des régimes. "Ils font prendre plus de poids qu'ils n'en font perdre", affirme le médecin et psychiatre Gérard Apfeldorfer, président du Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et auteur chez Odile Jacob de Maigrir, c'est simple et dans la tête. Un adulte sur deux est en surpoids en France, un sur six obèse. Mais comment maigrir sans reprendre du poids ?

Pour Gérard Apfeldorfer, la clé est de revenir à une alimentation intuitive. Oubliez les repas à heure fixe et les menus strictement pesés imposés par les régimes. Mangez quand vous avez faim. Quand vous avez vraiment faim. Et c'est bien le problème. À force de nous priver et de nous contrôler, nous ne savons plus reconnaître cette sensation. Pour la retrouver, le Docteur Apfeldorfer conseille par exemple à ses patients de sauter une fois un petit déjeuner, pour ressentir à nouveau... ce vide dans le ventre, ces gargouillis, cette faiblesse passagère, cette difficulté à se concentrer. Là oui, vous avez vraiment faim ! Mais ce n'est pas forcément au saut du lit. Cela peut être une heure après, et varier selon les jours.

On mange ce qu'on veut, 100% plaisir

C'est le credo de la psycho-nutritionniste Florence De Le Rue, auteur de L'anti-mythe alimentaire chez Albin Michel. Selon elle, mieux vaut manger ce dont on a envie, sans culpabiliser, mais en plus petite quantité pour diminuer les apports caloriques de la journée et perdre du poids. Mais pas question d'engloutir son repas : Florence De Le Rue insiste sur la nécessité de le déguster, à table, en prenant le temps de mâcher, et sans regarder son ordinateur ou la télé en même temps. Bref, en étant pleinement concentré. Être pleinement présent à son assiette est aussi ce que conseille le docteur Apfeldorfer, notamment à ceux qui mangent pour calmer leurs émotions. Cette technique de pleine conscience permet de stopper leurs compulsions alimentaires, en apprenant à accepter ses émotions, à les vivre sereinement, et à y répondre autrement qu'en mangeant.

Dans Mon programme minceur tout en douceur, à paraître en juin chez Leduc, la sophrologue Carole Seurat propose des exercices de respiration pour expulser le stress et le poids excédentaire. Dans cet état de relaxation, il est en effet possible d'ancrer dans le cerveau un geste réflexe : celui d'écarter les aliments gras et/ou sucrés. Catherine Roumanoff Lefaivre a la même approche avec ses 5 secrets pour maigrir avec l'hypnose, aux éditions Eyrolles.

L'objectif de tous les professionnels cités est le même

Aider la personne à retrouver son poids d'équilibre (propre à chacun et variable selon les âges de la vie), et non un poids fantasmé. L'indice moyen de masse corporelle est de 22 en France selon Gérard Apfeldorfer, alors que la mode voudrait nous faire descendre en-dessous de 19...