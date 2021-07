Planète influenceurs. Ezequiel Padilla, le prêtre mexicain qui alterne messes et vidéos sur Tik Tok

Cet été, franceinfo vous emmène à la rencontre des influenceurs et des influenceuses du monde. Chaque jour, un homme ou une femme qui s'engage et met sa notoriété numérique au service d'une cause. Ezequiel Padilla, alias "Padre Cheke" sur le réseau social Tik Tok, a choisi d'utiliser le réseau social pour diffuser ses convictions et ses messages au plus grand nombre.