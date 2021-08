Planète influenceurs. Chip Tsao, un chroniqueur hongkongais et leader d'opinion qui n'a pas froid aux yeux

Chip Tsao. (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM)

Chip Tsao, ou To Kit pour ses fans, affirme qu'il n'est pas un homme d'action. Suivi par près de 500 000 personnes sur sa page Facebook, il intervient à la télévision et à la radio. Ce "KOL" (key opinion leader) comme on dit à Kong Kong, important leader d'opinion, est pourtant souvent cité comme une source d'inspiration pour nombre de jeunes hongkongais qui ont récemment réclamé plus de libertés, notamment en 2014 et en 2019 au cours de grands mouvements sociaux.

L’intellectuel hongkongais iconoclaste, politiquement inclassable, débattait cette semaine sur une chaîne YouTube de l’exil au Royaume-Uni, une perspective que les Hongkongais sont de plus en plus nombreux à envisager pour fuir la pression chinoise.

Un chroniqueur polyglotte

Quand il aborde les questions de société de Hong Kong, le plus souvent de manière indirecte, To Kit parle en cantonnais. Mais quand, par le biais d’autres médias, il parle à la diaspora chinoise, c’est en mandarin, et il bourre alors son discours de citations de Mao Zedong. Quand il parle aux auditeurs de franceinfo, c’est en passionné de la révolution française : "Je m’appelle Chip Tsao, né à Hong Kong, j’ai étudié en Angleterre et en même temps, j’ai étudié le français." De manière générale, c’est sa vaste culture historique et littéraire que ses fans apprécient. "La période de la littérature que j’aime est celle de la poésie symbolique : Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. Pour ce qui est de l’histoire, je suis un fan de la Révolution française", explique-t-il.

Je me souviens toujours de la citation de Georges Danton : de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace. Chip Tsao

Il en faut de l’audace pour continuer de disserter en cette période de resserrement drastique des libertés. D’ailleurs, Chip Tsao affirme qu’il est un modéré et qu’il n’aime pas l’action, à laquelle, à l’image de Diderot ou de Rousseau, il n’a jamais pris part. "Mais j’ai toujours le moment de la peur car je suis un homme ordinaire", confie-t-il.

Chip Tsao, tout sauf ordinaire, mais toujours soucieux de brouiller les pistes pour garder sa liberté.