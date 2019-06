Planète Géo. Menace sur l'île paradisiaque de Lamu, au Kenya

L'île a fini par attirer la jetset qui s'offre de grandes propriétés comme celle-ci. (GUILLAUME BONN/ GEO)

Est-ce la fin annoncée d’une des merveilles du Kenya ? Le projet controversé de construire une centrale à charbon à proximité de l'île de Lamu suscite les plus grandes craintes.

Lamu classée au patrimoine mondial

Sur l’île, la cité ancienne qui porte son nom, Lamu, a conservé son charme d’autrefois, avec ses ruelles, son fort et ses maisons : située au bord de l’océan Indien, c'est là que se croisaient toutes sortes d'explorateurs et de marchands arabes et d'autres continents.

Dans la petite cité, la vie s’écoule paisiblement : pas de voiture, seuls les ânes circulent. Dans le magazine Géo, Mort Rosenblum retrace cette douce atmosphère.

Ces ânes transportent du sable récolté près du village de Shela et acheminé vers Lamu. (GUILLAUME BONN/ GEO)

Sa plus grande ville, Lamu est classée au patrimoine mondial de l'Unesco : elle est la capitale de la culture swahili et a surtout conservé sa civilisation millénaire.

Dans les années 1960, Lamou séduisit les routards, les hippies, et depuis les années 2000, la jetset et les riches hommes d’affaires occidentaux.

Projet d'une centrale à charbon près du site

Aujourd’hui ce paradis est menacé par la construction de la première centrale au charbon du Kenya, financé par les Chinois, le charbon provenant d'Afrique du Sud.

Ce message imprimé sur la voile d'un dhow, traduit l'inquiétude des habitants. (GUILLAUME BONN/ GEO)

L’enjeu est considérable, estimé à plus de 2 milliards de dollars, auquel s’ajoute un autre mégaprojet : la construction d’un grand port industriel, alimenté par un oléoduc et un réseau ferroviaire.

On est loin des projets d’énergie alternative dont s’enorgueillit le Kenya, que ce soit dans la géothermie ou l’énergie solaire.

Pour l’instant, le projet de centrale électrique à charbon est bloqué ! Sur place, l’opposition s’organise et, en tête, une écrivaine bien connue, Erron Trzebinski, celle dont les écrits ont inspiré largement le film Out of Africa. Elle vit dans une demeure ancienne à Lamu.