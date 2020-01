On ne pouvait pas le rater. Sale semaine pour l'amour...

Dessin symbolisant le divorce. Image d'illustration. (MAXPPP)

Cette semaine n'est pas vraiment placée sous le signe de l'amour. Pardon de casser l'ambiance mais je me dois de faire un peu de ménage dans votre playlist musicale en ce mardi 7 janvier. Pour commencer, dites adieu à Lara Fabian :

C'est un peu la même histoire pour ce rêve bleu :

Elle a bien raison de ne pas y croire Jasmine. Cette semaine on est plutôt sur une playlist comme ça : Someone like you d'Adèle :

Quitte à choisir, optez pour une playlist de rupture. Pour quelle raison? Parce que nos amis Britanniques vont nous quitter. Ils ne vont pas uniquement divorcer avec l'Union Européenne. Ils vont aussi divorcer tout court: entre eux. Selon une récente étude :

Cette semaine de l'année est la plus productive en terme d'infidélité

Sondage du premier site de rencontre british pour personnes mariés. C'est un site qui existe bel et bien. Selon cette enquête, environ 50 000 anglais tromperont leur partenaire cette semaine. Il y a plusieurs raisons : c'est le début de l'année donc on a envie de renouveau, on a passé les fêtes dans la belle famille et on n'en peut plus. Ça commence par un pic d'inscriptions sur les sites de rencontres. Le pic en question avait lieu dimanche. Le "love sunday"ou "dating sunday", c'est le moment où on a le plus de connections de l'année. Pour être tout à fait précis entre 21 heures et 22 heures, il y a une augmentation de 69% des messages échangés. C'est le cas aussi chez nous, ce qui provoque forcément : le divorce day.

Le jour où on enregistre le plus de demandes de divorce

Le jour où le mot est le plus recherché sur Google. J'ajoute pour finir sur une note plus sympathique que le site britannique a également demandé à ses abonnés, avec qui, ils aimeraient potentiellement tromper leur partenaire. Et surprise pour 47% des femmes interrogées ce serait avec Boris Johnson le charismatique Premier ministre britannique.