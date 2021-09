On ne pouvait pas le rater : l'accueil surprenant d'un joueur de foot en D2 espagnole

Stéphane Mbia, sous ses anciennes couleurs du Wuhan FC. (LI BO / XINHUA)

C’est l’info qu’on ne pouvait pas rater, mardi 14 septembre : le club de foot de Fuenlabrada, en D2 espagnole, a présenté sa nouvelle recrue Stéphane Mbia sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CF Fuenlabrada (@cffuenlabrada)

La personne qui gère les réseaux du club a donc fait un petit montage photo et vidéo du joueur qui brandit son maillot tout sourire, avec le président. Le problème c'est la musique choisie par le club de la banlieue de Madrid, un titre de Vegedream et DJ Leska, "La Fuite", dont les paroles semblent en décalage avec l'annonce. Et la suite est à écouter, ici.