On ne pouvait pas le rater. "Et la santé, bien sûr !"

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Retour au travail après les fêtes de fin d'année : la plupart d'entre nous vont passer le plus clair de leur temps à échanger des vœux de bonne année avec leurs collègues. Et ça n'a pas échappé à Olivia Leray.

Bonne année à tous ! Évidemment, je suis la 42e personne à vous le dire ce matin après avoir retrouvé tous vos collègues, je sais. Vous avez passé une bonne soirée de bascule en 2022 ?



Je peux vous dire qu'il y en a qui ont passé la plus belle soirée de leur vie. D'abord ce journaliste de BFM qui a été envoyé couvrir un réveillon sous Covid-19 :

Malgré le Covid-19, ces Varois font la fête... mais en restant à leur place pic.twitter.com/1AEvKg8SJb — BFMTV (@BFMTV) December 31, 2021



Avec cette question : "Comment passer un réveillon en toute sécurité quand on est 100 personnes dans la salle ?" Eh bien déjà on évite d'être une centaine de personnes dans la salle ! Vous retrouverez le mode d'emploi assez lunaire dans cette chronique.



Vous retrouverez également Pascal, qui a décidé de se saisir de deux sets de table noir et de les mettre de part et d'autre de sa tête pour faire comme les oreilles de Mickey (je précise qu'il était 22h22). Dans cette chronique également, Mado qui a décidé de parler comme une djeun's, et le nouveau Garou de 2022.

Ceci étant dit, c'est évidemment l'heure des bonnes résolutions . Là encore on va trouver plusieurs teams : la plupart d'entre nous vont dire "Du sport, la santé..." et puis il y a les gens honnêtes qui vous diront "Des sous, rien que des sous !"