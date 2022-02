On ne pouvait pas le rater : "Chers amis Suisses, pardon !"

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

On a connu un léger incident diplomatique avec un de nos voisins ce week-end. Sur la position de l'Union Européenne face à Moscou dans la crise ukrainienne, qu'est-ce qu'en dit une de nos eurodéputées?





Face à Moscou, l’Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle Nathalie Loiseau dans une interview au Point

Face aux termes extrêmement fins et distingués de Nathalie Loiseau, ex-ministre des Affaires européennes, l'ambassadeur suisse a pris sa plus belle plume :

Merci d’évoquer la #Suisse. Depuis des décennies, nous œuvrons pour la paix et la sécurité, en Europe et dans le monde. Avec discrétion et détermination, aux côtés de nos partenaires, comme la France et l’UE, et dans les enceintes multilatérales. — Ambassade de Suisse en France (@AmbSuisseParis) February 5, 2022

Résultat : des excuses de Nathalie Loiseau au 19h30 de la RTS, avec entre autres un argument implacable. J'ai une partie de ma famille à Annemasse", ville haut-savoyarde à la frontière avec la Suisse. A nos amis helvètes, donc, ne le prenez pas personnellement, nous, on vous adore.

Et cela, pour tout un tas de choses : pour vos politiques qui disent bonne année 2020 depuis leur boulangerie, en vous souhaitant qu'il y ait toujours votre pain préféré en rayons, même juste avant la fermeture.







On vous aime aussi quand vous êtes petits, et il est vrai, un tout petit peu moins quand vous êtes grands. Surtout depuis juin dernier, faut bien le dire. Et oui, on s'est fait éliminé de l'Euro de football par la Suisse... Bref, vive la Suisse !