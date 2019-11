On ne pouvait pas le rater. Championnat du monde de karaoké au Japon : allez la France !

Alexandre Milloch, candidat français au championnat du monde de karaoké 2019. (CAPTURE D'ÉCRAN WKC)

La France peut frapper un grand coup au Japon. Oubliez les mésaventures du XV de France, oubliez le rugby : à partir de mercredi 27 novembre et jusqu'a samedi, c'est un Breton qui peut nous faire briller à Tokyo. Briller en quoi ? Je vous donne deux indices. Mon premier, c'est Céline Dion. Mon second indice : il est souvent très tard quand ça nous arrive, et plus que jamais, l'essentiel est de participer. Vous l'avez ?

Jusqu'au samedi 30 novembre, Alexandre a une immense responsabilité, une immense mission, c'est de nous représenter aux championnats du monde de karaoké au Japon. Vous vous imaginez vous, au dernier karaoké avec vos amis pas plus tard que samedi soir dernier ? Mais pas du tout. Là, on est sur du gros gros level : les Championnats du monde de karaoké à Tokyo, c'est très serieux.

Un sport national au Japon

Pour briller, ça fait des mois qu'Alexandre Milloch, notre Français de 29 ans se prépare. Sur place, il y a une vingtaine de candidats, pour trois jours d'épreuve. Tous seront jugés sur la justesse la rythmique, l'interprétation, et la prestance.

Sur le site Karaoke World Championship, vous pouvez suivre la compétition en direct jusqu'à samedi. Dans les favoris on retrouve Angela Chubak pour le Japon, Ingrid de Norvège. Il y a aussi Kate Dion pour le Canada. Pas "fille de" ni "cousine" mais visiblement faite pour ce métier.

Ce qu'il faut savoir, c'est que le but de tous ces candidats, c'est de se faire repérer par des producteurs. Ils sont nombreux à scruter leur écran. On souhaite bonne chance à Alexandre si vous voulez voter pour lui connecter vous sur le site !