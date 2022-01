On ne pouvait pas le rater. Avec ses vacances à Ibiza, le passé de DJ de Jean-Michel Blanquer ressurgit

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

"Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Tous les tests en l'air !" Excusez-moi, je n'entends pas bien : est-ce qu'on peut baisser la musique ?

Ca s'est certainement passé quelque part à Ibiza le 1er Janvier 2022 : Jean-Michel Blanquer a bien annoncé le nouveau protocole dans les écoles depuis Ibiza dans un entretien à nos confrères du Parisien / Aujourd'hui en France, qui n'était au départ accessible qu'aux abonnés avec une photo de lui à son bureau "totalement concentré sur sa tâche". Et oui, le ministre n'est rentré de ses vacances aux Baléares que la veille seulement de la rentrée. Et oui, pendant ce temps-là, les enfants faisaient la queue dans le froid.

Ceci étant dit, on est en droit de se demander pourquoi choisir Ibiza, comme ça, à ce moment-là. Je ne sais pas si vous le saviez mais Jean-Michel Blanquer a été DJ quand il était jeune. Ca va peut être vous étonner mais il avait même fondé une petite boite de DJ pour animer des rallyes dansants.

Deuxième possibilité pour ce choix de destination, c'est qu'il avait taffé pour être au top Jean-Michel. Pourtant, les réseaux se sont un peu moqués de lui quand il faisait des cours de sport avec les élèves la de la gym en pleine récré.

Et un, et deux avec son blouson sous la pluie en février dernier... Et bien maintenant, on comprend : c'était pour préparer son "winter body" pour Ibiza en fait. Tout été calculé, il pouvait pas annuler...