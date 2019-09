On ne pouvait pas le rater. Aux Etats-Unis, l'invasion de la Zone 51 est prévue pour cette nuit

Au début une idée farfelue, lancée sur un réseau social : on va enfin savoir ce qui se cache sur la base secrète de l'armée américaine Zone 51. Y trouvera-t-on des extraterrestres ? On en saura plus cette nuit car deux millions d'internautes ont dit qu'ils étaient interessés par l'idée d'aller envahir cette zone militaire.