La bataille des Josh à coups de frites de piscine, remportée par un Josh de 5 ans

Les Josh fêtent le vainqueur du jeu de frites de piscine, le jeune Josh, âgé de 5 ans. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER / NCN)

C'était samedi 24 avril et c'est peut-être une date qui restera gravée dans les livres d'histoire du monde entier. Ne vous demandez plus qui a cassé le vase de Soissons, demandez-vous qui a gagné la Bataille des Josh ! Samedi, des centaines et des centaines de Josh se sont affrontés dans l'Arizona à coups de batailles de frites de piscine, vidéo à l'appui, pour savoir qui était le vrai Josh des États-Unis !

Et là, vous vous demandez si ce monde est sérieux ? Eh bien oui, c'est très sérieux, même si à la base tout est parti d'une blague, il y a un an. Un jeune appelé Josh Swain a crée un groupe Facebook avec tout plein d'autre Josh Swain comme lui.

Il leur envoie un message : "Rendez-vous le 24 avril 2021, pour un combat qui déterminera celui qui aura le droit de conserver ce nom, les autres devront changer... vous avez un an pour vous préparer, bonne chance..." Josh a tenu parole. Résultat, samedi, les Josh sont venus. Il n'y avait pas les 38 400 Josh d’Amérique mais certains ont quand même fait jusqu'à 24h de route pour une bataille géante de frites en mousse. Le grand gagnant a 5 ans. Little Josh devient donc le roi des Josh.

UPDATE: C'EST LITTLE JOSH QUI A GAGNÉ LE FIGHTpic.twitter.com/1Hn00cW3Yi — READ/WATCH JUJUTSU KAISEN (@kuroosuu) April 24, 2021



Rassurez-vous, il n'y a pas qu'aux États-Unis que l'on fait des réunions entre prénoms similaires. Chez nous, depuis 2019, il y a un groupe d'Eloi de toute la France qui se réunit pour passer des bons moments. Résultat, en reportage, ça donne ça.