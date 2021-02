Extrait d'un calendrier 2021. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Oui, ce mois de février est en train de nous prouver que, Jean-Claude Duss avait raison : "Oublie que tu n'as aucune chance, fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher !"

Parce que quand je vous disais le 1er février dernier que ce mois-ci allait être un mois parfait, De part son nombre de jours et sa forme parfaitement équilibrée sur le calendrier, quatre lundis, quatre mardis, quatre dimanches... cet adage est peut-être entrain de se vérifier.

Il y a quelques semaines on était en train de parler reconfinement, annulation de vacances. Il y a quelques jours on était dans le froid glacial pour les nordistes mais comme ce mois est censé être parfait, quelques jours plus tard, la glace est dans le cornet. Vous avez peut-être vu ces images de vacanciers mangeant des glaces au bord de la plage avec des températures d'une extrême douceur ?

Les températures ont grimpé jusqu'à 17°C à Arcachon hier, pour le plus grand bonheur des vacanciers pic.twitter.com/bcjTl2ecWg — BFMTV (@BFMTV) February 16, 2021

C'est ce qui attend toute la France ce week-end, une extrême douceur. Ajoutez à cela : aucun reconfinement à l'horizon, une victoire du PSG face au Barça et peut-être que l'adage février mois parfait est en train de se vérifier. Évidemment tout n'est pas parfait, mais ces éclaircies, ça fait quand même sacrément du bien au moral !