Déconfinement : le réveillon du 31 décembre "annulé" par le gouvernement

Noël est sauvé, le réveillon du 31 décembre sacrifié. On peut résumer ainsi les annonces de Jean Castex jeudi. Le Premier ministre a dévoilé les modalités du déconfinement. De nouvelles mesures qui s'annoncent plus strictes que prévu avec la mise en place d'un couvre-feu à partir de 20 heures dès le 15 décembre. C'est une sacrée revanche pour ceux qui détestent le Nouvel An.

Pour moi, ça n'a pas d'importance. La plupart des gens tiennent de tels propos parce qu'ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas été invités à la super fête. Mais alors, moi, vraiment je n'aime pas ça. Ce 31 décembre 2020 est notre revanche. La revanche de ceux qui n'ont pas envie de suer dans un salon en dansant sur du Indochine. La revanche des gens qui ne supportent pas les soirées déguisées, les chapeaux, les tutus fluos. La revanche de ceux qui pensent que cette soirée est surcotée et qu'une fois sur deux après avoir dit "bonne année", soit on s'endort, soit on on s'ennuie.

La revanche des Sylvestres aussi, enfin, il est pour vous ce 31, enfin on va penser à votre fête et pas juste à faire la nôtre. Ils sont plus de 2 050 en France à s'appeler comme ça quand même . Alors oui, couvre-feu à 20 heures, mais en même temps si on se couche tôt; on passera plus vite à 2021 et ça c'est vraiment bien aussi.