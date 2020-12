A 82 ans, Monique est Super Mamie France 2020 et elle n'a rien à envier aux Miss France

Monique Simonini, 82 ans, Super Mamie 2020, dans la vidéo du concours diffusée sur Facebook. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Miss France, ce sera le week-end prochain mais avant ça il y a eu une autre élection, diffusée dimanche 13 décembre sur Facebook : Super Mamie France. Ça fait du bien parce que ça n'a pas été une année facile pour nos mamies, cette année. Le principe est le même, là on avait onze candidates pour l'écharpe de Super Mamie. Elles ont défilé, elles ont chanté, elles ont dansé.

"Aquagym, gym, boxe, marche nordique... Votez Monique !"

Et franchement à quelques petites choses près, entre les miss et nos mamies; on ne voit pas la différence. Pas de discours sur la paix et la planète mais des messages d'amour à leurs petits enfants et des messages de soutien de leur proches !

Monique Simonini, 82 ans. "Une mamie très sportive, comme elle s'est elle-même présentée. Aquagym, gym, boxe, marche nordique... Votez Monique !" Élue à l'unanimité, cette fan de boxe et mamie sportive vit à Marseille. Elle a quatre petits-enfants, elle rêve de faire un jour le tour du monde et de voler en montgolfière. Elle prend aussi des cours de self-défense avec sa petite-fille, elle-même championne de France. On embrasse toutes nos mamies, elles sont super !