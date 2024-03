Retour de Fortnite sur iPhone en Europe : Apple cède sous la pression de Bruxelles

Que s’est-il réellement passé pendant les 48 heures écoulées entre mercredi 6 mars et vendredi 8 mars 2024, entre Apple, Epic Games – éditeur de Fortnite – et la Commission européenne ? "Ils (NDLR : Epic Games) se sont engagés à suivre les règles, explique-t-on au siège d’Apple à Cupertino, notamment nos règles liées au DMA". On pense à la nouvelle taxe de 50 centimes d’euro, exigée par Apple, pour chaque téléchargement réalisé depuis un autre magasin d’applications que l’App Store.

Pour Fortnite (125 millions de joueurs dès la première année et 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires en deux ans), il ne s’agit – certes – que du vieux continent et que de l’une des plateformes pour y jouer, mais son retour forcé serait très emblématique. Le jeu phénomène est devenu, depuis l’été 2020, le symbole de la pression exercée sur Apple, pour faire exploser le monopole de l’App Store et supprimer les 30% de commission qu’engrange l’entreprise dirigée par Tim Cook.





"Le projet d'Apple visant à contrecarrer la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques est un nouvel exemple sournois de conformité malveillante." Tim Sweeney, CEO d'Epic Games, éditeur de Fortnite sur le réseau X



Revenons il y a un mois et demi, précisément le 25 janvier dernier. Apple qui prépare l’arrivée du DMA, annonce qu’il sera bientôt possible, en Europe, d’ouvrir des magasins d’applications pour l’iPhone alternatifs, et donc de contourner l’App Store et ses 30% de commission. Le même jour, Epic Games annonce ceci – je cite – sur le réseau social X : "Vous vous souvenez de Fortnite sur iOS ? Et si on le faisait revenir ? Fortnite sera de retour en Europe, courant 2024, via le futur EpicGames Store sur iOS."

L’une des conditions pour ouvrir un magasin alternatif, étant de posséder un compte développeur Apple, Epic Games demande la réactivation d’un compte développeur basé en Suède : réactivation validée par Apple, comme l’annonce Epic Games, le 16 février dernier.

Néanmoins, en parallèle, Tim Sweeney, le CEO d’Epic Games, ne se prive pas d’exprimer sur l’ex-Twitter tout le mal qu’il pense – je cite à nouveau – de ce "nouvel exemple sournois de conformité malveillante", qualifiant les annonces d’Apple de "détritus fumants", et assimilant les 50 centimes d’euro par téléchargement, exigés par Apple pour couvrir les frais techniques, à une "taxe bidon".

Mercredi 6 mars, après plusieurs semaines sans réaction, Apple suspend le compte d’Epic Games et se justifie : selon Apple, les violations précédentes suggéraient qu’Epic Games "n’a pas l’intention de respecter les règles. On ne peut pas vous faire confiance et c’est prouvé", aurait ajouté Apple, en affirmant ouvertement que l’éditeur de Fortnite est une "menace pour l’écosystème de l’iPhone".





I take note with satisfaction that following our contacts Apple decided to backtrack its decision on Epic exclusion.



From Day 2, #DMA is already showing very concrete results!#FreeFortnite ⤵️https://t.co/LKbZNd2htb https://t.co/UqMSDgem7m — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 8, 2024

Alors, des échanges avec Epic Games expliquent-ils, à eux seuls, le revirement d’Apple, vendredi soir, et la nouvelle réactivation du compte d’Epic Games ? Pas à en croire Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, sur le réseau social X : "Suite à nos contacts, Apple a décidé de revenir sur sa décision. Dès le 2e jour, le DMA montre déjà des résultats très concrets". Voilà donc le énième rebondissement d’une bataille, qui dure depuis presque 4 ans.

En ce fameux 13 août 2020, Epic Games intègre dans Fortnite sur iPhone, un paiement direct par carte de crédit, qui ne passe pas par l’App Store, et prive donc Apple de sa commission de 30%. Aussitôt, face à ce que Tim Cook considère comme une violation des règles d’utilisation acceptées par l’éditeur, Apple fait disparaître Fortnite de son magasin d’applications mobiles. Epic Games porte plainte…

Apple porte plainte à son tour. Le procès, en mai 2021, dure trois semaines. Apple gagne sur 9 des 10 chefs d’accusation, mais perd sur la concurrence déloyale. Epic Games ira jusqu’à la Cour suprême, pour inverser le jugement, en vain. Le procès ne sera définitivement clos qu’en janvier 2024.

Au fil des mois, Tim Sweeney a tenté de transformer la bataille entre les deux entreprises en un duel entre Tim Cook et lui, en vain, à un détail près. Ceux qui connaissent le CEO d’Apple estiment qu’il ne pardonnera jamais. Sans la pression de la Commission européenne, la désactivation du compte d’Epic Games mercredi dernier, n’était certainement pas prévue pour ne durer que 48 heures...