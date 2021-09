Nouveau monde. Rentrée 2021 : les six applis indispensables pour les parents

Les incontournables de la rentrée scolaire pour les parents : six applications pour aider vos enfants. (Illustration) (JASMIN MERDAN / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Et on commence par le moment tant redouté des devoirs. Oui, les devoirs, c’est la 1ère hantise des parents. Voici donc trois premières applis qui pourraient bien vous rendre service, cette année. Et la première s’appelle Nos Devoirs.

Elle permet d’obtenir la réponse à un problème en quelques secondes. Il suffit de prendre la question en photo avec votre smartphone pour obtenir la solution. J’ai testé avec cette question : peut-on recouvrir entièrement une table carrée de 90 cm de côté avec deux nappes circulaires de 1 m de diamètre et j’ai eu la réponse. Et non, ça n’est pas possible !

Une application pour résoudre une équation

Si vraiment vous, parents, vous êtes largués en math, Photomath va vous sauver : prenez n’importe quelle équation en photo : l’appli vous donne le résultat. Et elle vous explique aussi le raisonnement, étape par étape, pour le partager avec votre ado.

Au-delà des maths, 19 matières - français, anglais, histoire, physique, etc - du CM1 à la Terminale, voici Kartable : les cours, les exercices, les corrigés. C’est l’une des applis de référence pour le soutien scolaire et les révisions.

Blablacar, vous connaissez bien sûr, mais connaissez-vous Cmabulle ? L’idée : organiser les trajets domicile-école en s’appuyant sur le réseau des parents qui ont un enfant dans le même établissement que les vôtres, la même bulle, des trajets mutualisés pour se rendre service, les uns les autres.

Une autre appli pour surveiller les écrans et fixer des limites

Qui dit rentrée, dit nouveau rythme, avec moins de temps à passer devant les écrans. Parents, vous avez la main avec Family Link de Google sur Android et Temps d’écran sur iPhone, deux applis pour garder un œil sur l’usage du smartphone et pour fixer les limites.

Une appli pour les parents séparés qui veulent suivre ce qui se passe à l’école au quotidien, elle s’appelle 2houses, "2 maisons"… rien de révolutionnaire mais quelques outils partagés très bien pensés : un calendrier avec les jours de garde, une banque d’infos pour les documents scolaires, une messagerie dont les messages ne peuvent pas être supprimés, et un album pour partager certaines de vos photos.

Maintenant que la rentrée est passée et que vous avez assuré en tant que parents, pour souffler, prendre un moment rien que pour vous, pourquoi ne pas ajouter une dernière appli de méditation comme Petit Bambou. On en a bien besoin, en cette rentrée 2021.