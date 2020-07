Nouveau monde. Mark Zuckerberg a créé son premier réseau social à l’âge de 11 ans

Le profil de Mark Zuckerberg sur l'application Facebook sur un smartphone. (SOPA IMAGES / LIGHTROCKET)

Mark Zuckerberg a la programmation informatique dans le sang et de la suite dans les idées. Vers l’âge de 10 ans ou 12 ans à peine, le jeune geek avait déjà créé un logiciel de communication informatique pour sa famille.

Nous sommes à New York vers 1995. Mark Zuckerberg, fils d’une psychiatre, Karen Kempner, et d’un dentiste, Edward Zuckerberg, veut aider son père à échanger des documents avec ses collaborateurs et ses patients. C’est ainsi qu’il met au point ZuckNet, un réseau, ou plus exactement une messagerie écrite, par ordinateur. ZuckNet permet à M. Zuckerberg de communiquer pour son travail et aussi, depuis son cabinet, avec sa femme, ses trois filles et son fils.

Un avant-goût de Messenger

Il faut se rappeler qu’en 1995, les particuliers commencent seulement à utiliser internet. ZuckNet ressemble à ce qui est aujourd’hui Facebook Messenger, c'est-à-dire une messagerie instantanée. Cependant, ZuckNet ne résistera pas à l’arrivée d’AOL Messenger, la première grande messagerie Internet que les Américains vont utiliser en masse.

La suite, on la connaî : Zuckerberg a intégré l’université de Harvard en 2002 où il a passé seulement deux ans, sans obtenir de diplôme. Alors qu’il était étudiant, il a d’abord créé Facemash, cet espèce site sexiste où les étudiants pouvaient noter les étudiantes en fonction de leur physique. Puis, en 2004, il a créé TheFacebook, un trombinoscope des étudiants de Harvard, qui est devenu Facebook en 2005. Enfin, savez-vous pourquoi Facebook est de couleur bleue ? Tout simplement parce que Mark Zuckerberg est daltonien et que c’est la couleur qu’il voit le mieux.