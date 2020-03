Nouveau monde. La startup Klassroom lance un service gratuit de télétravail pour les écoles primaires

Le télétravail et l'enseignement à distance à la maison en cette période de crise sanitaire. (Illustration) (GETTY IMAGES)

Faire l'école à la maison pendant cette période de crise sanitaire : des solutions existent pour tous les foyers qui disposent d'un équipement et d'une connexion internet. L'enseignement à distance pour les petits du primaire par exemple, peut se faire à travers le service gratuit de la startup parisienne Klassroom.

franceinfo : l’application Klassroom.fr est-elle en mesure de répondre au souhait du président de la République de faire faire du télétravail aux élèves ?

Philippine Dolbeau, vice-présidente Klassroom : Je l’espère et je le crois. Klassroom est une solution de communication parents-profs pour les écoles primaires. Cela ressemble à un réseau social très simple à utiliser. Contrairement à Ecole Direct ou Pro Note qui sont de vrais logiciels de gestion de vie scolaire destinés aux collèges et lycées, nous, nous faisons un focus sur la communication. Les profs peuvent poster des devoirs, des leçons et échanger avec les parents. En plus, à partir de la semaine prochaine, nous allons proposer une solution de visioconférence pour permettre aux élèves de suivre les cours à distance.

Combien ça coûte ?

C’est gratuit. Jusque là, nous fonctionnions avec un service de type "freemium", c’est-à-dire où les parents devaient payer quelques euros pour bénéficier de fonctions avancées, en plus des fonctions de base gratuite. Mais, devant l’urgence de la situation, nous avons pris la décision de passer tous nos services en mode gratuit pour toutes les écoles de France. Nous avons considéré que nous avions une responsabilité immense face à cette crise.

Votre application est-elle utilisable par les personnes qui ont encore des difficultés avec les outils numériques ?

À l’inverse de certaines applications en usage dans l’éducation nationale, Klassroom est très facile à utiliser. Il suffit d’une minute à un professeur pour créer une classe virtuelle et y inviter les parents.