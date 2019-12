Nouveau monde. L'ambitieux projet vidéo au service de la Terre de The Explorers

Olivier Chiabodo, fondateur de The Explorers (JC/RF)

The Explorers est une chaîne vidéo en 8K, la première au monde, consacrée au patrimoine naturel et humain de la planète. Diffusée exclusivement en numérique, elle vient d'être sacrée meilleure application 2019 sur Apple TV (le boîtier connecté d'Apple pour les téléviseurs).

Qu’est-ce que The Explorers ?

Olivier Chiabodo, co-fondateur et CEO de The Explorers : The Explorers est un inventaire de la terre en vidéo 4K ou 8K et même en photos et en dessins. Il s’agit de films documentaires tournés aux quatre coins du monde par une équipe d'explorateurs qui donnent la parole aux scientifiques et aux populations locales. Tout le monde peut également envoyer ses propres images en ouvrant un compte sur notre app, gratuitement et sans publicité, afin de participer à cet inventaire.



Pourquoi avoir choisi le support numérique plutôt que les chaînes de télévision ?

Parce que ça permet immédiatement de s'ouvrir à 170 pays, en 17 langues, et d'être très engageant et collaboratif, ce qui n'est pas le cas d'une chaîne de télévision linéaire classique.

Quel effet cela fait d’être sélectionné par Apple parmi des centaines de milliers d’applications ?

C'est exceptionnel. Nous avons lancé officiellement l’application le 7 novembre et là, tout d’un coup, j’ai reçu un coup de fil d’Apple, de Californie, me disant que nous étions nommé "App TV de l'année" et me demandant de ne pas communiquer jusqu’au mois de décembre. J’ai eu la gorge serrée en pensant à tout le travail ainsi récompensé. J’ajoute que 10% des bénéfices seront reversés à notre fonds de dotation pour la protection du patrimoine culturel naturel et humain de la planète.

