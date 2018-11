Nouveau monde. Comment les géants de la Silicon Valley changent le monde

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, lors d'un discours à VivaTech, le 24 mai 2018, à Paris. (GERARD JULIEN / AFP)

L'écrivain et journaliste Daniel Ichbiah signe une biographie du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, la biographie, dans laquelle il décrit la manière dont les géants du numérique influent sur nos sociétés.

Qui est exactement Mark Zuckerberg ?

Daniel Ichbiah : après avoir créé Facebook, en 2004, Mark Zuckerberg est parti s’installer dans la Silicon Valley, en Californie. Il s’est retrouvé plongé dans un véritable "bain idéologique". La Silicon Valley a sa propre philosophie. Les leaders des grandes entreprises du numérique crient haut et fort qu’ils veulent changer le monde mais on a l’impression qu’ils se coupent de plus en plus du reste du monde.

Pourquoi Facebook ne vous a pas permis de rencontrer Mark Zuckerberg ?

Daniel Ichbiah : J’ai été incroyablement mal traité. On m’a "baladé" d’un service à un autre, et on n’a jamais répondu à mes demandes. Mais cela s’explique. En fait, ces grandes entreprises, comme Amazon, Facebook ou Google, établissement un contact direct avec les utilisateurs et se moquent des médias. Même les enquêtes journalistiques révélant, par exemple, les méthodes de management musclées d’Amazon n’ont pas fait baisser d’un iota l’influence de cette entreprise auprès des clients.

Les dirigeants de Facebook ont-ils aujourd’hui conscience de leur responsabilité ?

Daniel Ichbiah : Je pense que oui, car n’oublions pas que Mark Zuckerberg a, semble-t-il, lui-même des ambitions présidentielles. Je pense que Facebook va devenir plus "politiquement correct" dans les années à venir.