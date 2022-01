CES de Las Vegas 2022 : un retour en présentiel à 25%

Il fallait oser maintenir le CES en pleine pandémie de Covid-19 et du variant Omicron. Au moment de Noël, ses organisateurs – la Consumer Technology Association qui représente les plus grandes marques mondiales de l’électronique grand public – avaient décidé de maintenir le salon pour son retour en présentiel, après une édition 2021 en mode virtuel à 100%.

Le 31 décembre 2021, face à l’explosion du nombre de cas aux États-Unis, la CTA annonçait une décision rarissime : la suppression du 4e et dernier jour du salon, pour ne pas prendre de risques inutiles et éviter que le salon ne devienne un cluster, autrement dit un foyer de contaminations, malgré la somme de précautions annoncées dès l’été dernier : l’obligation de prouver son statut vaccinal, la fourniture gratuite d’auto-tests à tous les participants, le port du masque obligatoire partout et le respect des gestes barrières (gel omniprésent et distanciation physique).

Le robot humanoïde Ameca qui a réalisé une chorégraphie étonnante au CES (Consumer Electroniscs Show) de Las Vegas, le 5 janvier 2022. (PATRICK T. FALLON / AFP)

LG et Sony : deux stands surréalistes

Deux ans après sa dernière édition dans le Nevada, le rendez-vous de l’innovation était donc de retour à Las Vegas, cette semaine. Un CES… à trous, avec d’immenses surfaces vides dans les halls, à l’emplacement qui aurait dû être celui des marques qui ont renoncé, comme LG dont le stand futuriste a été remplacé par de simples cubes en bois, à même le sol, avec des QR code à scanner pour faire apparaitre les nouveautés du coréen en réalité augmentée.

Chez Sony, la moquette a bien été déroulée mais le stand n’est qu’un gigantesque espace vide de déambulation avec seulement quatre activités présentées, dont la voiture électrique – avec les deux prototypes de Vision-S dont l'entreprise japonaise a annoncé la sortie commerciale – et le jeu avec la Playstation 5. Pas vraiment l’expérience habituelle d’un CES bouillonnant.

Et pourtant, de la densité, de l’animation, du monde, on en trouvait notamment à l’Eureka Park, le hall des start-ups et de la French Tech, concurrencée, cette année, par les jeunes pousses néerlandaises et italiennes. Sur le pavillon de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, le robot humanoïde qui a fait le buzz s’appelait Ameca. Son visage est d’une expressivité étonnante. Et quand il ne parle pas – aidé par une voix bien humaine en coulisses – Ameca fait des exercices d’assouplissement avec une gestuelle étonamment humaine.

On retrouvait aussi la frénésie caractéristique du CES sur le stand Hyundai. Boston Dynamics, dont le coréen a fait l’acquisition l’été dernier, faisait la démonstration d’une choréographie de trois robots Spot – vus dans la série La Guerre des mondes sur Canal + – dont le corps rappelle celui d’un chien, le cou et la tête, celui d’un serpent. Pas franchement rassurant...

La BMW iX Flow au CES de LAS VEGAS, le 6 janvier 2022. Ce SUV change de couleur, une voiture caméléon qui deviendra sans doute une réalité commerciale. (ALEX WONG / GETTY IMAGES VIA AFP)

La voiture qui change de couleur

On se demandait quel effet aurait la pandémie de Covid-19 sur l’innovation alors que, traditionnellement, 20 000 nouveaux produits sont présentés à Las Vegas, chaque année. Avec la moitié d’exposants – un peu plus de 2 300 au lieu de 4 500 – on pouvait craindre qu’aucun effet "waouh" n’ait lieu.

Il suffisait pourtant de descendre l’escalator devant le stand BMW pour se frotter les yeux : une voiture qui change de couleur, en un instant ! Encore un tour signé David Copperfield, l’illusionniste qui fait salle comble au MGM ? Pas du tout. Le secret de cette voiture caméléon qui deviendra sans doute une réalité commerciale, c’est l’encre électronique qui recouvre la carrosserie de cette BMW iX Flow : la même technologie que celle utilisée par les liseuses électroniques.



Le metavers n’est pas pour aujourd’hui, mais ce monde virtuel va clairement bouleverser nos vies dans quelques années, et on en a beaucoup parlé à Las Vegas, malgré l’absence de son principal promoteur – Meta alias Facebook fait partie des 10% d’exposants qui ont renoncé au CES 2022 au dernier moment, à cause de la pandémie – sans trop savoir encore comment tout ceci va s’organiser.

On n’a jamais aussi peu parlé d’écrans plats au CES. Deux télécommandes sympas ont volé la vedette aux TV UHD et 8K : celle de Sony sonne pour qu’on la retrouve sous le canapé. Et celle de Samsung se recharge toute seule en récupérant l’énergie du WiFi à la maison. Bien vu ! Samsung encore avec Freestyle, petit projecteur cylindrique léger et abordable, à emmener partout pour se faire des films de 2 mètres 50 de diagonale. L’un de nos coups de cœur, cette année.

40 000 visiteurs à peine

Ce CES 2022 restera comme une édition réellement différente de toutes les autres. Et on n’oubliera pas la joie de se revoir, en vrai, même masqués, et de revenir dans ces halls d’exposition qui ont vu tant d’innovations apparaître. Quel contraste avec l’année dernière, où le CES n’avait eu lieu qu’en ligne ! Découvrir les innovations de ses propres yeux, les tester, les toucher, oui, c’est irremplaçable.

On se demandait quelles seraient les conséquences de la pandémie sur la fréquentation. Plus de 171 000 visiteurs avaient été comptabiliés, il y a 2 ans, lors de la dernière année de référence.

Gary Shapiro, le président de la CTA, avait prévenu mardi que les chiffres n’auraient rien à voir. Il sufffisait de constater l’absence de files d’attente ou des bouchons caractéristiques du CES dans Las Vegas pour s’attendre à une dégringolade des statistiques. Effectivement, avec à peine plus de 40 000 visiteurs d’après le premier décompte officiel, la chute atteint 75%.

Enfin, le bilan le plus important : le bilan sanitaire. La CTA avait mis en place des sites de tests PCR et antigéniques gratuits pour tous les participants, notamment ceux pour qui ces tests étaient indispensables avant de regagner leur pays d’origine. Des participants qui étaient arrivés avec un test négatif, exigé par les autorités américaines.

Les conclusions épidémiologiques de ce CES au cœur de la vague Omicron seront particulièrement intéressantes à étudier. Elles serviront de référence pour les autres grands événements mondiaux prévus dans les prochains mois.