Apple, première marque tech à entériner l’inflation

L’inflation liée au contexte international et à la guerre en Ukraine gagne maintenant les produits technologiques, et notamment l’informatique. Cette semaine, la mauvaise nouvelle est venue d’Apple à l’occasion de la présentation de son nouveau Mac portable grand public.

C’est une douche froide qu'ont ressentie les participants à la conférence mondiale des développeurs Apple, ce lundi 6 juin 2022. Ils étaient des centaines réunis à l’Apple Park, siège social futuriste en forme d’anneau à Cupertino (États-Unis) pour assister à la présentation des nouveautés logicielles et matérielles de la marque à la pomme.

Parmi elles, la nouvelle génération du MacBook Air, son ordinateur portable le plus accessible. Nouveau design, plus rapide, plus fin et léger, ce modèle équipé du nouveau processeur M2 a tout pour plaire sauf… son prix. 1.499 euros en France, sachant que le modèle qui l’a précédé, était vendu, depuis sa sortie, 1.129 euros. 370 euros supplémentaires. +32,7 %, soit un tiers plus cher. Le modèle précédent, lui, reste au catalogue, mais avec un prix revu à la hausse, de 1.129 à 1.199 euros. +6,2% pour exactement le même ordinateur que la semaine dernière.

Un prix en hausse de 32,7%

Apple est la première grande marque à oser répercuter l’inflation (+5,2% en mai 2022 sur un an en France) sur les prix de ses produits. L’entreprise dirigée par Tim Cook va même bien au-delà de l’inflation, même si ce portable a des caractéristiques qui méritaient sans doute quelques dizaines d’euros de plus. Il faut dire qu’entre la pénurie de composants depuis 2020, l’explosion des prix du transport maritime, multipliés par 5 à 10 en quelques mois, et la hausse du prix des matières premières, on cherche désespérément les bonnes nouvelles en ce moment, dans le monde de la tech.

Même le change euro-dollar nous est défavorable en Europe, et donc effectivement, Apple saute le pas, en choisissant de ne pas rogner sur ses marges, ou seulement très peu, au risque de perdre une bonne partie des clients du MacBook Air, à savoir les étudiants, les créatifs qui lancent leur activité. Bref, les budgets serrés.

"Ça risque d’être difficile d’avoir un retour." Une source proche de Samsung à franceinfo

Maintenant qu’Apple a osé, les autres marques high-tech vont-elles lui emboîter le pas ? A quoi ressembleront les prix à la rentrée, à la fois pour les nouveautés mais aussi pour les produits toujours au catalogue ? L’augmentation des prix, c’est le sujet tabou du moment.

Nous avons contacté Samsung. Nous avons contacté Xiaomi. Ou plutôt, nous avons essayé. “Ça risque d’être difficile d’avoir un retour“, nous a-t-on fait savoir en remontant la piste du géant coréen. Côté Xiaomi, on nous a expliqué que les responsables marketing en Chine seraient impossibles à joindre, comme si aucun responsable, en France, ne pouvait parler.

La réalité, c’est que la plupart des marques évaluent la situation quasiment au jour le jour en ce moment, et elles ne veulent ni en parler, ni s’engager publiquement à ne pas augmenter leurs prix, même à court terme.

Apple n’a pas hésité, avec un nouveau modèle, à faire le grand saut. On verra, en septembre, traditionnellement riche en lancements, si Sony, Honor, Microsoft, ou Nintendo suivent la même stratégie qu’Apple qui jouera alors très gros, avec les tarifs du futur iPhone 14 dont le lancement doit avoir lieu courant septembre.