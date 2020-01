Mon info. Un milliardaire japonais offre huit millions d'euros sur Twitter à des inconnus

Yusaku Maezawa, milliardaire, premier astronaute privé, veut acheter le bonheur. (TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

Il s'appelle Yusaku Maezawa, et c'est le patron de Zozotown, le leader du commerce en ligne au Japon. Sa fortune est estimée à 1,8 milliard d'euros par Forbes. Et Yusaku Maezawa est un chef d'entreprise pour le moins atypique. C'est lui qui sera le premier touriste de l'espace en 2023 et le premier a se rendre sur la Lune dans la fusée développée par SpaceX, la société d'Elon Musk. Et pourtant, Yusaku Maezawa se pose des questions : l'argent fait-il le bonheur ? Pour le savoir, le patron japonais a tout simplement décidé de distribuer un milliard de yens à ceux qui le suivent sur Twitter. Soit environ 8,2 millions d'euros, répartis à parts égales à 1 000 de ses followers, donc 8 200 euros par tête.

"Une expérience sociale", selon le milliardaire japonais, qui veut savoir si cet argent "rend les gens heureux". Rien que ça. Et pour cela, il a donc choisi 1 000 personnes qui ont retweeté son message avant le 7 janvier minuit. Ce n'est pas la première fois qu'il tente l'expérience, mais cette fois Yusaku Maezawa veut le faire sérieusement, avec un suivi et des questionnaires réguliers. Pour savoir si cet argent leur a changé la vie, quel usage ils en font. Le milliardaire japonais a d'ailleurs lancé un appel aux sociologues et aux économistes pour venir suivre et analyser les résultats de cette expérience un peu spéciale.