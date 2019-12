Mon info. Investissez dans l'immobilier : des bunkers en Arizona

Une salle du bunker à vendre vers Tucson (Arizona) tirée d'une animation 3D. (CAPTURE D'ECRAN MATTERPROT)

Si vous avez un peu de sous de côté, sait-on jamais – je sais que ce n'est pas la bonne période, mais bon – vous avez peut-être planifié un prochain achat d'appartement ou du maison, voire une résidence secondaire. Soyons fous : j'ai une petite annonce digne d'intérêt, qui sort un peu de l'ordinaire. On cherche tous un bien immobilier qui ait du cachet, de la personnalité, un bien atypique comme dirait Stéphane Plaza. Là, vous allez être servi : c'est une propriété installée aux États-Unis, près de Tucson en Arizona. Ça a le mérite d'être peu commun comme lieu de villégiature. Une belle propriété avec près de cinq hectares de terrain pour un peu plus de 350 000 euros, un prix défiant toute concurrence. Autre avantage il n'y a pas de vis-à-vis.

Et pour cause : c'est en plein désert de Sonora. il s'agit en fait d'un bunker. Une ancienne base nucléaire secrète souterraine qui, jusqu'en 1980, accueillait même un missile nucléaire Titan II. Ce n'est pas chez tout le monde ! Après, c'est sûr qu'il faut prévoir un budget pour les travaux, même plutôt conséquent. Parce que le bunker est livré dans son jus, et sa rouille. Certaines sources américaines affirment que le bunker a déjà trouvé preneur mais rassurez vous, si vous avez un coup de cœur, il en existe 54 comme celui-ci aux États-Unis, et 18 d'entre eux sont dans même secteur, près de Tucson.