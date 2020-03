Mon info. En Antarctique, la neige est rouge

La neige est rouge en Antarctique à cause de la présence d'une algue microscopique, la chlamydomonas nivalis. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

Le continent blanc rougit et ce n’est pas du tout bon signe pour la planète. En Antarctique, la neige prend en effet une inquiétante couleur rouge. Rouge comme du sang qui aurait coulé sur la neige. Heureusement, il ne s’agit pas d’un massacre de manchots. Cette couleur témoigne de la présence dans la neige d’une algue microscopique, la Chlamydomonas nivalis présente un peu partout dans le monde. D’ailleurs, dans les Alpes, elle est surnommée : "algue des neiges" ou "sang des glaciers".

Cette algue est capable de résister à des températures extrêmes mais quand elle rougit, c’est qu’elle se défend. Elle produit des caroténoïdes pour se protéger des UV en les absorbant. Une molécule de la famille des carotènes, présents dans les carottes. Plus il y a du soleil, plus il fait chaud et plus cette algue se développe. Au mois de février, l’Antarctique a vécu un pic de chaleur historique, il a fait 18,4°C alors que d’habitude, les températures sont comprises entre –28°C et –3°C.

C'est une conséquence du réchauffement climatique. Et c’est aussi une cause, car elle joue un rôle dans l’accélération de la fonte des neiges. La couleur pourpre, contrairement au blanc, réfléchit moins le soleil. La neige fond donc plus vite. Une étude de la revue Nature (en anglais) parue en 2016 montre que la prolifération de cette algue au Groenland réduit de 13% le pouvoir réfléchissant de la glace pendant la saison chaude. C’est un terrible cercle vicieux.