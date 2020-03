Mômes trotteurs. Patinoire, crêpes et scooter des neiges à La Bresse, dans les Vosges

Herminie et Nils font leur baptême de scooter des neiges, chez eux, à La Bresse dans les Vosges. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et la balade commence par une visite guidée de La Bresse."Tu crois que c'est petit La Bresse ?" demande avec malice Nils. Et le jeune Bressaud de 8 ans d'expliquer que "C'est grand en fait, car il y a deux vallées qui en font partie : la vallée de Vologne et la vallée du Chajoux." "Et chacune possède une rivière", précise Herminie.

Herminie, qui ne se verrait pas vivre en ville sans être entourée de "ses montagnes qui la rassurent", nous montre le sommet du Grand Ballon, perché à 1 400 mètres d'altitude. "C'est le plus haut des Vosges !" Il dispose de neuf pistes de ski et de 70 km de pistes de ski de fond.

Puis, les Mômes Trotteurs chaussent les patins pour profiter de la patinoire. "Sur la glace, on a une très belle vue sur les montagnes."

Pour le goûter, direction La Passerelle. Ce chaleureux café-restaurant jouxte la patinoire. A la carte ? "Des crêpes au nutella et à la chantilly."

Herminie déguste une crêpe au café La Passerelle, près de la patinoire de La Bresse, dans les Vosges. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Un peu plus tard, cap vers le Col de Grosse Pierre.

Herminie et Nils enfilent cette fois-ci une charlotte et un casque. Ils participent à un atelier motoneige pour les kids dans le centre Moto 88. Benoit, leur moniteur, les prépare d'abord à leur baptême de motoneige. Il les entraîne pendant une vingtaine de minutes sur un mini-circuit. Il faut apprendre à gérer les virages et à freiner efficacement "avec des poignets chauffantes, c'est marrant !"

Très vite, nos deux Bressauds maîtrisent leur engin. Et hop ! Ils enchaînent directement sur une sortie accompagnée. "On est parti faire une balade dans la forêt. On a admiré les sapins recouverts de neige et on a vu une cabane", expliquent-ils avec des yeux qui pétillent.

Nils se verrait bien rentrer chez lui en motoneige. "Heu... pas possible !, rigole Benoit. Il faut avoir le permis." "Alors la prochaine fois que je viens, ajoute Nils, on fera une course ensemble !" "Ce n'est pas la vitesse qui compte mais la distance parcourue, on pourra aller plus loin", lui répond le professionnel. En motoneige, on circule en moyenne entre 12 et 15 km/heure.

Atelier motoneige pour les enfants au Col de Grosse Pierre à La Bresse, dans les Vosges. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

