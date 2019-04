Mômes trotteurs. Liam et Aliosha ont vu le spectacle musical "La Tour de 300 mètres" à Paris

Aliosha et Liam font la critique du spectacle, La tour de 300 mètres, à l'affiche du théâtre des Mathurins, à Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Gustave Eiffel voulait réaliser cette tour pour son épouse. Parfois les amants se disent : je vais décrocher la lune pour toi. C’était un moyen pour Gustave Eiffel de décrocher la lune. Car sa femme est partie rejoindre le ciel… ", explique Aliosha, 10 ans.

"En plus, ils t’expliquent tout sur la Tour Eiffel, son histoire, comment l’homme, Gustave Eiffel, tout seul avec ses sous, a réussi à faire une tour de 300 mètres en deux ans. Vraiment là, c’est chaud patate!" , ajoute son frère Liam, 8 ans.

"Dans le spectacle, on voit des gens manifester contre la construction de la Tour Eiffel. Ils habitent dans le quartier du Champ-de-Mars. Ils ne veulent pas de nouvelles choses dans leur vie quotidienne, donc le thème de ce spectacle c'est aussi comment s'habituer au changement."

"À un moment, il y a une grève des ouvriers, donc la construction de la Tour Eiffel s'arrête. Cette tour est très belle mais c'est aussi une antenne géante. En 1914, elle a servi au télégraphe, le dinosaure du téléphone".

Côté voix, "ça chante bien ! Car cela renvoie bien aux sentiments. Comme lorsqu'il y a sur scène les trois ouvriers énervés, c'était plutôt harmonieux."

Dans ce spectacle, on découvre aussi "une petite tragédie. Il y a un couple d'Italiens et l'homme, Angelo, va travailler pour Gustave Eiffel. Et un jour, il tombe de la tour... On voit bien que Paris c'est la cité du romantique et un peu du drame, donc ce fut quand même une histoire genre Roméo et Juliette...", analyse Aliosha. Et Liam de préciser "qu'ici, personne ne se suicide."

"C'est un bon spectacle à voir en famille, on vous le recommande!"

Jusqu'au samedi 29 juin au théâtre des Mathurins, 36, rue des Mathurins, Paris 8e.

