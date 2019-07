Mômes trotteurs. Escapade bretonne à Dinan #2

Candice et Fleur dans la cité médiévale de Dinan. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et la balade se poursuit dans le jardin anglais. "D'ici, on voit quasiment toute la ville et la Rance. Et on sait que Dinan est née au bord de la Rance. On voit le port, le viaduc, qui mène à Saint-Malo. On aime bien être ici car à l'horizon on voit des champs, une forêt…".

"Là, on est devant une maison à vendre avec la fenêtre grande ouverte et on peut voir plein d’anciens meubles, des anciennes horloges, des miroirs… ça fait un peu vieux."

Dans les rues pavées de Dinan, la cité médiévale bretonne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Place des Merciers, on découvre de magnifiques maisons à pans de bois. "C’est vraiment très joli, elles sont là depuis super longtemps."

Un peu plus loin pause devant le théâtre des Jacobins. "Même les tout-petits y jouent des pièces de théâtre !"

Rue de l’horloge, on croise un gisant : "c’est quelqu’un qui est couché, et qui est mort je pense", lâche Fleur.

Fleur et Candice à Dinan (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Puis, on grimpe tout en haut de la tour de l'horloge. "Elle a été créée par les commerçants de Dinan, qui voulaient montrer la puissance du commerce. Elle fait 42 mètres de hauteur." Au sommet, on voit notamment le donjon et la chapelle des Bénédictines. Panorama sensationnel.

Du haut de la tour de l'Horloge, à Dinan. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Puis, on arpente le chemin de ronde. "Là, on fait une montée en plein milieu du soleil, on est épuisées !" Arrivée sur la tour du gouverneur, "dans les années 1590, le Duc de Mercœur a voulu faire des fortifications. Depuis cette tour, on voit aussi beaucoup de forêts. On observe un peu plus loin le bastion, j'imagine qu'il a beaucoup changé car il y a beaucoup de plantes, qui ont poussé dessus. En tout cas, c’est très joli."

Et on reprend la route du Jerzual, qui mène au port...