Mômes trotteurs. Échappée belle à Nîmes dans le Gard

Le musée de la romanité et les arènes de Nîmes. (Office de tourisme de Nîmes)

"J'aime beaucoup Nîmes parce qu'avec toute son architecture, ça la rend historique", lance Mathilde en regardant les arènes. "On peut visiter des monuments de grande popularité. Et y a un petit côté village, parce que des fois ils font des espaces verts, y a des parcs, ça fait un peu campagne", ajoute Paul son ami d'enfance, qui s'est fait une bonne idée de ce que pouvaient être les jeux romains qui se déroulaient dans les arènes. "Car je lis beaucoup Astérix et Obélix. J'imagine bien César en train de regarder les entraînements."

"Est-ce que t'es déjà allé au musée de la Romanité, Paul ?" Ce superbe musée se trouve juste en face des arènes. On y découvre notamment des bijoux et des épingles en bronze, l'ancêtre de la machine à coudre, des mosaïques, "avec des poissons, des bateaux, une sirène et deux canards autour, ça représente des mandalas."

Les Mômes trotteurs adorent aussi le musée d'art contemporain, qui se trouve à l'intérieur du Carré d'Art.

Le Carré d'Art, à Nîmes. (Office de tourisme de Nîmes)

Et on flâne le long du canal de la Fontaine. Un peu plus loin, dans les Jardins de la Fontaine, on observe les grosses carpes dans le Nymphée, l'une des anciennes sources du lieu.

Mathilde et Paul se baladent le long du canal de la Fontaine, à Nîmes. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Quelques temps après le tournage de ce reportage, Mathilde et Paul nous donnent des nouvelles de Nîmes, suite à la période de confinement…

"Ça fait plaisir de retrouver notre ville qui reprend son activité. Déjà, y a moins de crottes de chien, de mégots, et moins de pollution par terre, souligne Paul. J’ai aussi sauté de joie quand les jardins de la Fontaine ont rouvert, c’est le meilleur endroit de tout Nîmes pour aller jouer au ballon."

Les Jardins de la Fontaine, à Nîmes. (Office de tourisme de Nîmes)

"Moi je suis contente que les arènes aient rouvert parce que c’est mon monument préféré", ajoute Mathilde.

Les arènes de Nîmes (Office de tourisme de Nîmes)

Pour cet été, Mathilde et Paul ont aussi des suggestions de balades nature autour de Nîmes…

"On vous conseille d'aller découvrir le Pont du Gard. Tu peux te baigner dans le Gardon et y a plein de randonnées. Avant, le Pont du Gard, c’était un aqueduc qui servait à apporter l’eau à Nîmes pour les Romains. Le Gardon passe juste en dessous. C’est immense et y a plein d’arches. On peut aller s’y promener parce que c’est dans la nature."

Le Pont du Gard (O.Maynard Office de Tourisme de Nîmes)

"On vous recommande aussi une randonnée super, qui s’appelle La Baume. C’est à 15 km de Nîmes. Au début, c’est un peu caillouteux, puis ensuite, on s’enfonce dans la nature. Y a une rivière, l’eau est bien bonne, y a un peu de courant, mais pas trop. Après, le retour est un peu plus dur. Faut faire gaffe à pas se tromper de chemin, car ça part un peu de partout !"

