Mômes trotteurs. Échappée belle à Hambourg, au nord de l'Allemagne

Les Mômes Trotteurs au bord de l'Aster, à Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Hambourg, la cité hanséatique qui approche les deux millions d’habitants, charme par le contraste de ses quartiers en plein développement. Le long du fleuve, au bord des lacs ou sur les plages, on se laisse emporter par une vague de surprises…Suivez les kids !

"Willkommen in Hamburg ! (Bienvenue à Hambourg), lance Yann, môme trotteur franco-allemand. Ici, vous allez découvrir des choses merveilleuses !" À commencer par le centre historique (Alstadt), où les badauds s'installent aux terrasses de cafés chics posés sur l’eau. À se demander si l'on ne se trouve pas sur une île ! Ici, se dresse le monumental hôtel de ville (Rathaus), qui abrite le parlement de cette cité-Etat.

Hôtel de Ville (Rathaus) d'Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Pour le shopping, cap sur les grands boulevards (Spitalerstraße) et les passages couverts art déco (Galleria) abritant les boutiques de luxe du quartier Grosse Bleichen.

Ce jour-là, le ciel est bleu nacré. Et la pluie fait parfois des claquettes. "Comme disent les Allemands, il n’y a pas de mauvais temps seulement de mauvais vêtements !", sourit Lou.

Les canaux, dont Nikolaifleet, traversent le vieux Hambourg. Avec ses quelque 2300 ponts, la cité portuaire dépasse Amsterdam et Venise réunies !

Lou au micro d'Ingrid Pohu, près du quartier de l'Hôtel de Ville, à Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Est-ce que ça bouge beaucoup à Hambourg ? "Ça dépend, explique Yann. Il y a des quartiers très silencieux, et d'autres, où il y a beaucoup d'animation avec plein de gens, qui boivent de la bière." Nos trois jeunes reporters adorent siroter un "Apfelshorle". "C'est du jus de pommes avec des bulles, c'est délicieux. Parce que près d'Hambourg, on fait pousser beaucoup de vergers."

Les kids aiment se balader en famille dans le quartier alternatif très touristique de Sankt Pauli. "Son emblème est une tête de mort, précise Lou, qui porte justement un t-shirt à son effigie. Là-bas, on trouve plein de petits cafés et de restaurants. Ce quartier est aussi connu grâce à son équipe nationale de football, qui mène des actions anti racistes."

Les bars et les clubs de la rue Reeperbahn accueillent les fêtards. Elle se trouve au pied de deux immenses tours dansantes (tanzende Türme). Sankt Pauli, qui abrite le quartier rouge d’Hambourg, réunit de nombreux disquaires et boutiques underground.

La forêt d’Altona Volkspark, le parc botanique Planten un Blomen, les placettes fleuries… "Il y a pas mal de parcs à Hambourg, c'est assez vert, note Lou, qui fait semblant de se jeter dans le lac intérieur de l'Alster (binnenalster). "Pour Noël, les habitants placent - au niveau du grand jet d'eau au milieu - un sapin géant tout illuminé, la nuit c'est magnifique."

Et d'ajouter "qu'autour du lac de l’Alster on fait du pédalo, du paddle et du voilier. Certains viennent courir." Les plus sportifs s’adonnent au triathlon. De jolies balades très natures s'offrent aussi autour du grand lac extérieur gigantesque de l'Alster (164 hectares).

Lac intérieur de l'Alster (binnen Alster), à Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Entre deux poussettes, on peut aussi s’installer au Mama cafe dans le quartier familial d’Eppendorf, près de la rivière et des arbres, qui bordent les habitations.

Eric dévore un bretzel dans le centre historique d'Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Les bretzels sont encore meilleurs quand ils sont tièdes !", insiste Éric. Parmi les plats traditionnels, "il y a bien sûr la curry wurst (saucisse au curry)", ajoute le garçonnet.

Yann face à un comédien, à Hambourg. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Durée vol Paris-Hambourg: 1h15.

