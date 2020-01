Mômes trotteurs. Dans les jardins de la Fontaine de Nîmes #2

Les jardins de la Fontaine de Nîmes. (O.Maynard Office de tourisme de Nîmes)

Bienvenue dans les jardins de la Fontaine ! "C'est ici que se trouve la source de Nemausus (Nîmes). Il y a des petits bassins, des canards, il peut y avoir des cygnes aussi. Et il paraît que Jules César y aurait jeté un char d'or, mais on ne l'a jamais retrouvé..."

À l'intérieur de la source se trouve le temple de Diane

"On a construit ce monument pour Diane, la déesse de la chasse. Il est très beau, dégradé, grand et bien pour jouer au ballon", confie Paul. "Mais avant c'était pas pour jouer au ballon, on venait prier, lui rétorque Mathilde. Bon, même si on a construit des jardins à côté, c'est vrai que ça s'est un peu écroulé avec les années."

Face à nous, une sorte de forêt

"Et en haut, celle qui dépasse carrément les arbres, c'est la célèbre tour Magne. Elle a été construite à l'époque de Jules César. Elle servait à voir arriver les animaux de loin, parce qu'elle est très haute. Au sommet, on voit tous les jardins de la Fontaine, toute la ville de Nîmes, les toits, les oiseaux qui volent de près.

" Et pour aller jusqu'à la tour "il y a un très long chemin, mais je le connais bien ! Je peux vous guider," sourit Mathilde. "Il faut grimper, grimper, grimper...!"

Paul et Mathilde dans les jardins de la Fontaine. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

La pétanque, le sport de Nîmes

"Quelqu'un vient de lancer le cochonnet..." Près des jardins, on assiste à une partie de pétanque. "La pétanque ? C'est le sport de Nîmes, confirme Mathilde. Et moi je joue avec mon papy, enfin mon pépé, mais c'est un peu difficile avec lui, généralement c'est lui qui gagne, c'est pour ça que je veux tout le temps l'affronter."

Mathilde et Paul flânent le long du canal de la Fontaine. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Puis cap sur le musée de la Romanité

"Là, on voit des morceaux d'armes retrouvés, et des bouts de dentiers romains ou de Gaulois." Dans une autre salle, nous arrivons devant "une énorme amphore qui fait deux fois moi, en taille!, calcule Paul. À l'époque romaine, elle servait à stocker la nourriture." Et Mathilde de conclure que "ce sont bien les Romains, qui ont inventé les routes."

Mosaïques antiques au musée de la Romanité, à Nîmes. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)