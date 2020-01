Mômes trotteurs. Cap sur la ville olympique de Lausanne

Zachary, Héloïse et Ariel, trois jeunes Vosgiens arpentent le quartier historique de Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Zachary met toutes ses forces pour pousser la porte de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne. "Les vitraux sont trop beaux et cette cathédrale ressemble un peu à Notre-Dame de Paris", fait tout de suite remarquer le jeune Vosgien à la guide. "Elle a été construite pour Marie au XIIIème siècle", précise la spécialiste. "Ça se voit que c’est de l’art gothique parce que là-haut les poutres forment des croix. C’est très bien sculpté", note Héloïse. "Et l’orgue, ajoute son cousin Ariel, on dirait plutôt une chauve-souris. Parce que les petits tuyaux qui ressortent, ça fait comme deux yeux et deux ailes. Ça me fait penser à la chauve-souris de Batman."

"Moi, du moment que je peux observer la belle vue du haut de la tour, je suis prêt à grimper toutes les marches du monde !" lance tout heureux Zachary. Et une fois l’objectif atteint, le spectacle est au rendez-vous. "On a une super vue sur presque tout Lausanne et sur le lac Leman." "C’est la plus grande réserve d’eau douce d’Europe, précise la guide. Et il faut bien savoir nager pour y aller parce que c’est tellement profond ! Il fait 300 mètres de profondeur donc on peut même cacher la tour Eiffel dans le lac." "Et il n’y aurait que la pointe qui dépasserait !" calcule Héloïse. "C’est très impressionnant, on est à 70 mètres de hauteur. On dirait qu’on est à New-York parce qu’il y a un immeuble en part de gâteau !" observe Ariel.

Et il y a toujours le guet de Lausanne, qui surveille Lausanne. "On a gardé cette tradition, donc chaque nuit, il y a ici un monsieur sur la tour qui annonce l’heure : dix heures, onze heures, minuit, une heure et deux heures du matin."

Puis c’est la découverte de la Place de la Palud et de sa fontaine, où se tient le marché. C’est ici aussi que l’on peut assister au spectacle du coucou et de ses automates, qui racontent l’histoire de Lausanne. "C’est sur une sorte de tapis roulant, ça roule et ça tourne en boucle." Ça reste artisanal. "C’est sûr que c’est pas du tout des jeux vidéo !" souligne Héloïse. Est-ce que cela a du charme du coup ? "C’est de l’ancien temps, mais sinon c’est bien !" estime Ariel.

Place de la Palud, à "La ferme vaudoise", les kids goûtent à un gruyère d’alpage AOP : l’Amburnex. "Ça ressemble un petit peu au gruyère de France" trouve Héloïse. "Oui, mais il a un goût un peu plus fort ! Tu trouves pas ?" renchérit Ariel. "Un petit peu", concède sa cousine. Et pour mettre tout le monde d’accord, Zachary note "qu’on voit que les vaches sont nourries à l’herbe et aux fleurs et c’est tout."

Au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne.