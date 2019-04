Mômes trotteurs. Balade printanière à Clermont-Ferrand avec Carmen et Fantine

Carmen et Fantine, fans de l'ASM, l'équipe de rugby de Clermont-Ferrand (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Après être montées en train au sommet du Puy-de-Dôme, Carmen et Fantine nous emmènent visiter Clermont-Ferrand. En chemin, nous traversons la ville fleurie de Royat avec ses hôtels chics dédiés au thermalisme (Royatonic). Et 15 minutes plus tard, on est où ?

" Sur la place de Jaude. Et tout là-bas, y a la statue de Vercingétorix qui a gagné sur le plateau de Gergovie." On doit cette statue équestre de Vercingétorix au sculpteur Bartholdi. Puis, nous admirons la façade blanche du superbe Opéra-Théâtre.

Pascalines et pâtes d'Auvergne

"Et là, on arrive rue du 11 novembre, on va te montrer une boulangerie-pâtisserie, la Ruche-Trianon, qui fait de super bonnes pâtes de fruits. Avant, les pâtes de fruits, ça s’appelait les pâtes d’Auvergne."

Autre spécialité de la boutique de la Ruche Trianon : "Les pascalines, parce que Blaise Pascal vient de Clermont-Ferrand. C’est à base de ganache fine framboise."

Carmen et Fantine chez le fromager Olivier Nivesse, à Clermont-Ferrand (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Pas très loin, nous arpentons le marché Saint-Pierre. Puis, nous déjeunons chez le fromager Olivier Nivesse, qui propose de délicieuses assiettes composées de fromages d’Auvergne et de fruits.

"Le cantal vieux, je l’adore !" C’est meilleur que les gâteaux et le chocolat ? "Oui ! Des fois je mange du fromage le matin. Et je mange la peau du Saint-Nectaire", précise Carmen. L’un des plats préférés de Fantine ? " L’aligot ça se mange avec des saucisses, c’est trop bon. On est de vraies Auvergnates !'

Depuis la rue des gras, on distingue le Puy-de-Dôme et la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, reconnaissable à sa pierre de lave. "Elle est faite en pierre de Volvic. Donc elle est noire mais elle n’est pas sale ! C’est une église gothique. Elle a des vitraux rouges, ils sont très rares."

60 fontaines en eau

Clermont-Ferrand se découvre aussi au fil de ses quelque 60 fontaines en eau, dont la superbe fontaine Renaissance d’Amboise.

Et derrière les façades parfois un peu austères, se cachent des joyaux. Quand Carmen et Fantine poussent les portes cochères de l’Hôtel de Chazerat en pierre de Volvic claire, on est ébloui. La cour est une arène ! "En fait c’est rond parce qu’avec les carrosses on pouvait entrer, tourner et après repartir."

Fantine et Carmen devant l'entrée du musée "l'Aventure Michelin", à Clermont-Ferrand. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Là, on passe devant un monument de Clermont : le stade Marcel Michelin. A l’entrée, y a un énorme ballon de rugby fait en espèce de rond en fer, c’est un très grand stade où s’entraîne l’ASM, bleu et jaune."

Juste à côté, nous visitons le musée de l’aventure Michelin, où Fantine et Carmen font "un câlin à Bibendum, qui est vieux mais quand même moderne." L’Aventure Michelin, ça regonfle ! "Vous venez quand à Clermont ?"