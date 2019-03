Mômes trotteurs. Balade au sommet du Puy-de-Dôme avec Carmen et Fantine

Carmen et Fantine face au Puy-de-Dôme au micro d'Ingrid Pohu (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"On est dans le train qui s’appelle le Panoramique des Dômes. Et donc il monte en haut du Puy-de-Dôme. Y'a toute la chaîne des Puy et quand on voit bien, on peut même voir le Mont Blanc."

Carmen et Fantine à bord du train "Le Panoramique des Dômes" (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Jean slim, couettes et chignon relevés, Carmen et sa meilleure amie Fantine, 10 ans tiennent absolument à nous faire grimper au sommet de leur Puy-de-Dôme à trente minutes de Clermont-Ferrand. "Et même quand il fait mauvais, c’est quand même beau à voir, on est dans les nuages. Le soleil se dégage. C’est trop bien, on y go !"

Au patrimoine mondial de l’Unesco

Depuis l'été dernier, les volcans d’Auvergne sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. "Le Puy-de-Dôme, c’est le deuxième site naturel le plus visité de France -après le Mont Saint-Michel", rappellent nos deux Auvergnates.

Sur les rails, en à peine 15 minutes, nous voici perchés à 1465 mètres d’altitude. "On voit tout Clermont-Ferrand d’ici, on voit bien les clochers de sa cathédrale."

Et nous voici devant le temple de Mercure. "Il a été construit en pierre de Volvic au 2ème siècle. Dedans, ça raconte l’histoire du Puy-de-Dôme, y a des films, des jeux pour les enfants." Rassurant le Puy-de-Dôme ? "Oui, il fait comme un bouclier !"

Dans le cratère d'un ancien volcan

A Orcival, dans le massif des Monts Dore, Carmen et Fantine adorent aller pique-niquer autour du Lac de Servières formé dans le cratère d’un ancien volcan. Les vaches y font trempette ! "Et on peut aller avec les vaches, y a plein de bouses de vaches au fond du lac et nous on était pieds-nus. Et on a marché dedans ! Mais c’est trop bien là-bas. Et au-dessus on peut aller marcher pour aller dans la forêt. Il y a aussi des pêcheurs, c’est très reposant."