Hugo Verlomme : "Il y a de la spiritualité dans l'océan"

Hugo Verlomme est venu parler de l'océan, mardi 22 mai, dans "Mise à jour". L'écrivain et spécialiste de la mer vient de sortir Demain, l'océan. Des milliers d'initiatives pour sauver la mer... et l'humanité (éd. Albin Michel, 2 mai 2018). "C'est un livre à lire sur la plage, mais même dans un gratte-ciel, indique l'écrivain. C'est un livre ouvert à tout le monde. La mer, on en vient tous. On est dépendant de la mer. Même si vous n'aimez pas la mer, vous en dépendez. Toute la vie est sortie de là."

Le grand oublié de l'histoire

Selon Hugo Verlomme, l'océan est le grand oublié de l'histoire alors qu'il représente 71% de la planète : "L'océan est absent des livres d'histoire, de géographie, de mathématiques, de physique, de philosophie. L'océan devrait être partout quand on y pense. Il y a même de la spiritualité dans l'océan."