Micro européen. Que retenir de 2017 ?

Les résultats des élections régionales en Catalogne ont suscité la joie des supporters des indépendantistes, à Barcelone (Espagne), le 21 décembre 2017. (ALBERT GEA / Reuters)

En cette fin d'année, Adam Sage, correspondant à Paris du Times et Maria Valderrama du quotidien espagnol El Mundo, reviennent sur les évènements de 2017 qui leur paraissent les plus marquants. L'élection d'Emmanuel Macron, la crise en Catalogne et le Brexit ont principalement retenu leur attention.

Pour Adam Sage, avec "l'élection d'Emmanuel Macron, la France est le seul pays d'Europe à avoir un président cohérent, alors que ces dernières années, elle était la risée de l'Europe."

Maria Valderrama retient de cette année "la crise en Catalogne et la dénonciation du harcèlement envers les femmes."

Ce qui a été révélateur sur l'état de l'Union européenne ?

L'unité montrée par les 27 états membres face à Theresa May, dans les négociations sur le Brexit. Ou encore le fait de voir deux Europe : les pays de l'Est d'un côté (Pologne, Hongrie ou République tchèque) qui se tournent vers l'extrême-droite et les autres.

Quelles photos resteront de l'année ?

L'image de deux femmes : Marine Le Pen qui a raté le débat de la présidentielle et Theresa May dont le discours à l'automne, devant le Parti conservateur britannique, a tourné à la catastrophe. Le référendum du 1er octobre en Catalogne et ses charges policières laisse aussi une image très dure pour les Catalans comme pour les Espagnols.